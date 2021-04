Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Felizmente, a acessibilidade tem sido uma espécie de foco na indústria de jogos nos últimos anos, já que todos os principais fabricantes de consoles se tornaram mais cientes de algumas das etapas fáceis que podem seguir para tornar seus jogos mais fáceis de jogar por todos.

Enquanto a Microsoft abriu um caminho genuinamente impressionante com o Xbox Adaptive Controller , que efetivamente torna o controle de jogos um negócio ilimitadamente adaptável, a Nintendo recentemente atualizou o software do Switch com uma mudança muito importante que também fará muito bem - remapeamento de botão.

Isso essencialmente significa que agora você pode alterar quais botões ativam quais funções no Joy-Cons e no Pro Controller do Switch, o que é extremamente útil se certos botões em um controlador são mais difíceis de usar, como os triggers.

O remapeamento está disponível apenas em controladores oficiais da Nintendo, porém, o que significa que não funcionará se você economizou alguns dólares indo para uma alternativa de terceiros. Funcionará com os controles Joy-Con, o Nintendo Switch Pro Controller e os botões integrados do Switch Lite.

Você pode salvar cinco perfis "favoritos" de layouts de botão para cada controlador, os quais você poderá alternar entre eles mais rapidamente, o que significa que você pode configurar alguns layouts diferentes para diferentes jogos que está jogando.

O melhor de tudo é que não é um processo difícil de iniciar - basta seguir as etapas que descrevemos abaixo para criar seus próprios esquemas de controle personalizados como quiser.

No menu inicial do Switch ou do Switch Lite, toque na engrenagem Configurações para entrar no menu Configurações



Vá até Controladores e Sensores e toque no submenu



Toque em Alterar mapeamento do botão, escolha o controlador que deseja mapear e toque em Alterar



Escolha cada botão por vez e selecione uma opção remapeada para mapear nele



Quando terminar, toque em Concluído



Se você quiser salvar a configuração, toque em Salvar como uma predefinição



Para redefinir seu controlador para o layout padrão, toque em Redefinir

Isso é tudo o que há para fazer - seguir essas etapas permitirá que você remapeie seus controles tanto ou tão pouco quanto for necessário, representando o tipo de configurações que serão completamente padrão na indústria em breve.

Escrito por Max Freeman-Mills.