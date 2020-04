Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Provavelmente não é novidade para você que o Nintendo Switch está em falta em todo o mundo - as pessoas que estão confinadas em suas casas tem uma maneira de incentivá-las a pegar o console de jogos mais exclusivo dos tempos modernos e dando-lhe uma tentativa.

Mas isso não embotou a ambição da Nintendo, e está avançando com um esquema no Japão para permitir que os clientes construam seu próprio pacote Switch, escolhendo o esquema de cores que mais desejam em vez de confiar em combinações pré-decididas.

Além disso, há algumas novas opções de cores no sistema, permitindo que as pessoas escolham seus Joy-Cons em cores como verde e azul, com mais opções também disponíveis para as tiras Joy-Con.

O construtor de pacotes também dá a chance de adicionar uma variedade de jogos de topo ao console, bem como um controlador Pro, assinatura Nintendo Switch Online, um estojo de transporte e até mesmo um cartão microSD para expandir seu armazenamento. Isso significa que um pacote direto da Nintendo poderia ver as pessoas precisando praticamente de nenhum kit extra para começar com seu Switch.

Esta não é a primeira vez que a Nintendo oferece este estilo de serviço no Japão, embora ainda não o tenha expandido em todo o mundo, mas é interessante vê-lo sendo lançado em um momento em que a maioria das pessoas está tendo problemas para conseguir novas unidades do console e sua versão portátil, o Mudar Lite.

Anteriormente, se você queria Jazzy Joy-Cons específicos, você estava praticamente sempre indo ter que comprar outros, ou tê-los personalizados e anulados pela garantia - este construtor de pacotes significa que as pessoas podem obter os que querem imediatamente, o que é uma mudança realmente agradável. Ainda assim, teremos que ver quanto tempo dura, e se chega fora do Japão.