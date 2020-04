Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Nintendo Switch sempre foi popular. Por uma boa razão: é um console brilhante que abrange os mundos dos jogos em casa e em movimento.

Mas durante esses tempos sem precedentes de bloqueio, as pessoas clamam por se apossar de um console para manter a si e suas famílias entretidas em ambientes fechados. Os estoques estão no nível mais baixo de todos os tempos, com diferenças de preços sendo observadas em vários lugares (estamos excluindo absolutamente os vendedores aqui).

Caso não consiga se apossar de um, há sempre o Switch Lite apenas portátil ( nota: o console Lite não funciona em conjunto com uma TV ).

Aqui é onde você ainda pode comprar um. Atualizaremos este artigo regularmente para manter-se atualizado sobre a disponibilidade de estoque.

Switch Lite (cinza): £ 199

Está em cinza, mas ei, você pode lidar com isso, dada a variedade de ótimos jogos oferecidos. Sua melhor aposta em levar um Switch Lite à sua porta é da Currys.

Switch Lite (cinza) e Despertar de Zelda Link: £ 229

Se você quiser pegar o Switch acima, mas com um dos melhores jogos do console com desconto, aqui está uma pechincha para um Lite que acompanha Zelda.

Switch Lite (Amarelo): £ 199

Embora a Argos não ofereça clique e colete, ela oferece entrega. Portanto, se você deseja um Switch Lite com um acabamento amarelo elegante, aqui está uma ótima opção de revendedor pelo preço certo.

Switch Lite (várias cores): £ 199

Às vezes, ir direto à fonte é sua melhor aposta. No caso do Switch Lite, a própria Nintendo está vendendo a preço de varejo - e nas opções de cores Amarelo, Turquesa e Cinza. Faça sua escolha!