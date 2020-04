Nintendo Switch vs Nintendo Switch Lite: Qual é o melhor para você?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

No ano passado, a Nintendo lançou o Switch Lite, uma versão mais barata do extremamente popular console Nintendo Switch. Mas quais são as diferenças entre os dois consoles e qual é o mais adequado para você?

Antes de começar, vale a pena mencionar que a Nintendo lançou uma nova versão do Switch padrão em 2019 com maior duração da bateria (mas sem mudança de nome). E enquanto esse modelo não estará à venda de lojas, eBay e outros lugares estão cheios das versões mais antigas. Veja como dizer a diferença.

Plataforma é baseada em Nvidia Tegra X1

Mesma resolução de tela 1,280 × 720

Muito sobre os dois consoles é diferente. A semelhança chave são os jogos que eles executam e a forma como você os controla no modo portátil (porque o Switch Lite só pode fazer o modo portátil).

Eles também têm a mesma tela de resolução (embora não do mesmo tamanho!) e apresentam o mesmo processador Nvidia Tegra personalizado (que, como todos os smartphones, é baseado em um design derivado do ARM).

O interruptor padrão pode ser usado em modos de TV, mesa ou portátil com controladores Jon-Con destacáveis

O Switch Lite só pode ser usado como um dispositivo portátil

O Switch Lite não tem controladores destacáveis incluídos

A principal diferença está no uso fundamental de cada Switch. O Nintendo Switch padrão pode ser usado conectado à sua TV (ou a outro monitor) em um dock fornecido ou como um handheld ou suporte em uma mesa usando seu próprio visor, enquanto o Switch Lite pode ser usado apenas como um handheld.

Como é apenas portátil, o Switch Lite não tem controladores Joy-Con destacáveis, enquanto o Switch padrão tem — uma vez desligado, eles são usados sem fio com a unidade principal do Switch, principalmente para quando está conectado à sua TV ou em pé, mas pode ser reconectado ao console principal do Switch para reprodução portátil.

Para jogos que não suportam o modo portátil, você pode conectar controladores sem fio ao Switch Lite, mas se você comprar Joy-Cons separados, você também precisará de um Joy-Con Charging Grip para mantê-los suculentos.

O Switch Lite também substitui os quatro botões direcionais no Joy-Con esquerdo por um D-pad tradicional.

Nintendo Switch: Peso - 297g apenas console, 398g com Joy-Cons. Dimensões - 173 x 102 mm x 14 mm

Nintendo Switch Lite: Peso -277g. Dimensões - 208 x 91 mm x 14 mm

Ambos os consoles têm cerca de 14 mm de espessura e o Switch padrão é ligeiramente maior graças ao ecrã maior — cerca de 30 mm mais longo. O Switch Lite é um pouco mais embolsável como resultado. Em termos de peso, o Switch padrão marca um pouco menos de 400g com os Joy-Cons conectados, enquanto o Switch Lite é mais de 100g mais leve a 278g.

Nintendo Switch: Cinza, vermelho/preto/azul

Nintendo Switch Lite: Coral, turquesa, amarelo ou cinza

O Switch principal está disponível numa versão cinzenta ou na versão mais reconhecível com Joy-cons azuis e vermelhos. No entanto, houve edições especiais, como a agora rara edição Animal Crossing (perdemos essa!) O acabamento fosco Switch Lite está disponível em coral (rosa), turquesa, amarelo ou cinza. Mais uma vez foram disponíveis edições especiais, incluindo uma versão Pokémon.

Nintendo Switch: 6,2 polegadas 1,280 x 720 tela LCD

Nintendo Switch Lite: tela LCD 1,280 x 720 de 5,5 polegadas

Como mencionamos, ambas as unidades têm uma tela LCD 1.280 x 720, mas o tamanho é diferente. Embora o Switch principal tenha uma tela de 6,2 polegadas, o Switch Lite rebaixa isso para 5,5 polegadas com molduras menores ao redor do visor.

Nintendo Switch: Entre 4,5 e 9 horas

Nintendo Switch Lite: Entre 3 e 7 horas

O Switch Lite promete cerca de 3 e 7 horas de jogo dependendo do que você está fazendo, enquanto os novos Nintendo Switches padrão (pós meados de 2019) prometem entre 4,5 e 9 horas. Os consoles Switch mais antigos têm uma vida útil da bateria significativamente pior, o que pode significar 2,5 horas na faixa inferior da duração da bateria e 6,5 horas na extremidade superior. Portanto, tenha cuidado ao comprar consoles de segunda mão.

Depende do que você está jogando. Nintendo diz que o Switch Lite durará quatro horas com The Legend of Zelda: Breath of the Wild e 5,5 horas para o Nintendo Switch padrão (após a versão meados de 2019).

Se você é orientado pelo orçamento, há apenas um vencedor aqui - o Switch Lite. Mas o Nintendo Switch normal possui muitos recursos extras e é a única opção se você quiser usar o Switch como um console de jogos tradicional com uma TV ou outra tela.

Também possui a flexibilidade dos Joy-Cons destacáveis para usar com rodas Mario Kart ou Ring Fit Adventure. Lembre-se, se você estiver apenas usando seu Switch em movimento, então pegue o Lite — ele é mais leve, mais portátil e tem vida útil da bateria decente (mesmo que não corresponda à do Switch padrão).

