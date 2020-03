Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Uma série de muito requisitados remasters de jogos do Mario está chegando ao Nintendo Switch este ano, para comemorar o aniversário do encanador.

Os relatórios afirmam que Super Mario Galaxy , Super Mario Sunshine HD, Super Mario 64 e Super Mario 3D World estão chegando ao Switch, juntamente com outros passeios de Mario em 3D.

É como se todos os nossos domingos tivessem chegado ao mesmo tempo. Como é isso para tirar o coronavírus da sua mente?

A VideoGamesChronicle (VGC) foi informada dos planos da Nintendo por "várias fontes". A empresa relançará a maior parte do catálogo de 35 anos de Mario para seus últimos consoles, informou a empresa.

Também haverá novos jogos do Mario, não apenas remasters, afirma o site Eurogamer. Isso incluirá uma nova parcela da série Paper Mario, além de uma versão Deluxe do Super Mario 3D World do Wii U.

Há pedidos de um Super Mario Galaxy reformulado há anos, com o original do Wii sendo reverenciado por muitos. No entanto, como exigia o uso do Wii Remote em 2007 - algo que também continuou sendo o caso do Wii U -, perguntamo-nos se ele será restrito ao uso do Joy-Con com um Switch no modo ancorado ou quando a tela é colocado em uma mesa?

Em caso afirmativo, o que isso significa para os proprietários do Nintendo Switch Lite ?

Estamos emocionados ao saber que Super Mario Sunshine também está chegando. O GameCube exclusivo era uma jóia desconhecida, sentimos. Seria ótimo revisitar isso com certeza.

Ainda não sabemos quando a onda de títulos de Mario poderá começar a aparecer: "A Nintendo não comenta boatos e especulações", disse um porta-voz da empresa à VGC.