Bioshock, Borderlands e XCOM 2 chegam ao Nintendo Switch

Os donos do Nintendo Switch estão em um deleite, com três das maiores séries da 2K Games chegando ao console em maio.

Bioshock, Borderlands e XCOM estarão finalmente disponíveis para o Switch ou Switch Lite , em diferentes coleções - como anunciado durante a última apresentação online do Nintendo Direct.

Cada um terá vários jogos e / ou expansões, todos refeitos para o console da Nintendo e custam 39,99 libras.

Bioshock: A coleção incluirá Bioshock Remastered, Bioshock 2 Remastered e Bioshock Infinite: The Complete Edition. Eles também virão com os complementos lançados posteriormente e o DLC como parte do mesmo pacote.

The Borderlands: Legendary Collection incluirá Borderlands: Edição do Jogo do Ano, Borderlands 2 e Borderlands: The Pre-sequel. As versões do Switch de cada jogo também terão jogabilidade cooperativa em tela dividida para dois jogadores e suporte para até quatro jogadores online.

Finalmente, o XCOM 2 Collection inclui XCOM 2 e quatro pacotes de DLC (Resistance Warrior Pack, Anarchys Children, Alien Hunters e Shens Last Gift), além de XCOM 2: War of the Chosen - a expansão significativa que é quase um jogo totalmente novo.

"Estamos empolgados por trazer algumas das nossas maiores franquias para a plataforma Nintendo Switch", disse Melissa Bell, chefe de marketing global da 2K.

"Estes são alguns dos nossos jogos e franquias de maior sucesso que cativaram milhões de fãs em todo o mundo, e agora trazê-los para o Nintendo Switch significa que adicionamos um elemento de mobilidade a essas experiências e as colocamos nas mãos de ainda mais jogadores".