Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Animal Crossing: New Horizons será lançado para Nintendo Switch e Switch Lite na sexta-feira, 20 de março, e você pode ler nossa análise completa aqui .

No entanto, o que você deve fazer na primeira vez que o carregar? E existem dicas úteis para os ilhéus pela primeira vez?

Reunimos 10 dicas e truques essenciais para Animal Crossing: New Horizons para facilitar o seu começo à vida na ilha. Desfrutar.

Quando você inicia o Animal Crossing: New Horizons, você pode escolher entre quatro mapas gerados aleatoriamente como sua ilha. No entanto, se você não gostar da aparência de nenhuma delas, pode sair do jogo, reiniciar e ver se há opções diferentes em oferta.

Sugerimos que você escolha um com pelo menos uma grande área aberta próxima ao mar e cercada por um rio, pois nem todos os lugares estarão acessíveis quando você começar.

Você precisará criar um poste de salto para atravessar rios, por exemplo, e uma escada para alcançar um terreno mais alto. O último não estará disponível para você por algum tempo.

Além disso, assegure-se de se estabelecer em uma ilha da qual você gosta. E, se os membros da família planejam jogar usando o mesmo Switch, eles também devem se manifestar, pois também ficarão presos no mesmo local - é apenas um por Switch, mesmo que vários jogadores possam se estabelecer lá.

Se você não gostar da aparência do layout da ilha depois de explorar um pouco, poderá reiniciar o jogo antes que as missões do tutorial sejam concluídas (no final do primeiro dia) e escolha novamente.

Quando você finalmente chegar à sua ilha, Tom Nook lhe dará uma barraca e suprimentos básicos, e você precisará encontrar um terreno adequado para colocá-lo. Nesse ponto, vale a pena notar que sua barraca se tornará sua casa e jardim, portanto, você precisa ter espaço de sobra para expandir.

Você será solicitado a encontrar lotes de terra para alguns vizinhos resolverem. E, mais tarde, onde colocar o museu, a loja do Nooks Cranny e o centro de visitantes. Portanto, ao colocar cada lote, tente imaginar como ficará quando maior do que apenas uma tenda.

Por exemplo, não (como fizemos) coloque a barraca do museu diretamente em frente à sua própria casa. Uma vez totalmente construído, é um dos maiores edifícios e, portanto, obscurece a vista da sua casa na vista isométrica direta.

Você pode colocar qualquer uma das tendas iniciais e construir em cima de árvores, para não precisar encontrar uma clareira natural. E, uma vez que você tenha a habilidade de criar um machado adequado (não frágil), você será capaz de derrubar as árvores que estão no caminho.

Uma das tarefas iniciais do Animal Crossing: New Horizons é pagar um empréstimo pela sua barraca e realocação. Isso está no Nook Miles - uma nova forma de moeda que é efetivamente concedida a você por cada ação que você executa na ilha. Até mesmo a colheita de ervas daninhas pode ajudar a preencher as folhas de milhas Nook no estilo de cartão de recompensa Starbucks no seu NookPhone, para que você não tenha problemas para obtê-las.

No entanto, depois de pagar o primeiro empréstimo, você precisará pagar um mais alto pela sua primeira casa (e outros valores gradualmente mais caros para cada etapa adicional da escada da propriedade). E esses empréstimos posteriores precisarão ser pagos em Bells, e não em Nook Miles.

Felizmente, tudo na ilha tem valor e Timmy e Tommy Nook estão mais do que felizes em lhe dar dinheiro frio e duro por qualquer coisa que você traga para eles. Não importa o que é, eles compram.

A maneira mais fácil de ganhar dinheiro rapidamente é anotar os itens pelos quais eles pagam mais e procurá-los com mais frequência. Para ser honesto, porém, como eles até compram ervas daninhas, peras e coisas que reabastecem com frequência, você nunca se encontrará sem um meio de renda.

Uma palavra de cautela ao procurar itens para vender, você deve salvar todos os fósseis que desenterrar ou os insetos ou peixes originais que pegar. Os pais do museu não lhe darão dinheiro para eles, mas ficarão ótimos em exibição.

Mesmo antes de ele chegar na ilha, você deve doá-los a Tom Nook em preparação.

Buracos fósseis - mostrados por cruzes irregulares no chão - aparecem uma vez por dia (cerca de quatro na sua ilha) e apenas alguns acabam dobrando nos primeiros dias. Mas, quando o fazem, eles podem arrecadar um centavo bonito - ou parecer legal na lareira em sua própria casa.

A única outra exceção à venda de itens é mantê-los para fabricação. Madeira (dos quais existem três tipos), paus, pedras, pepitas de ferro, argila e outros recursos encontrados ao redor da ilha pode não ser necessária para o punhado de receitas DIY que você inicia, mas algumas podem se tornar essenciais no final da linha.

Uma dica específica: não venda pepitas de ferro ou argila. Eles são difíceis de encontrar e são necessários a granel em alguns dias.

Ao iniciar o New Horizons, você terá apenas algumas ferramentas disponíveis; portanto, o número de slots de inventário em seus "bolsos" é amplo. No entanto, em breve você os encontrará expandindo à medida que suas habilidades de criação melhoram e, se você visitar outras ilhas, precisará garantir que possui vagas vazias suficientes para qualquer coisa nova que possa encontrar.

Felizmente, os itens lançados em torno de sua própria ilha permanecerão lá indefinidamente, para que você possa buscá-los mais tarde - em um dia diferente.

Depois de passar de uma barraca para uma casa, você recebe armazenamento em sua casa para qualquer coisa que não queira carregar consigo.

Assim como Nook, seus sobrinhos e alguns colegas colonos, você ocasionalmente encontrará alguns convidados que lhe darão missões de busca simples.

Vale a pena procurá-los regularmente (alguns aparecem mais de uma vez), pois sempre o recompensam com itens para a casa ou roupas.

Você também deve conversar com seus vizinhos com frequência. Às vezes, eles também têm itens para você.

Pacotes de vôo chegam com muito mais regularidade, muitas vezes em um dia. Você precisa ouvi-los, pois um som de vento indica que uma caixa de presente amarrada a um balão está em algum lugar nas proximidades. Você precisa de um estilingue para estourar o balão e enviar o pacote para a terra.

Uma palavra de aviso: não jogue o balão sobre a água. Seu pacote vai afundar, embora você receba a recompensa de milhas Nook por isso.

Não importa o quão duro você pareça, ao longo de quantos dias, alguns recursos permanecem ilusórios em sua própria ilha. No entanto, você pode viajar para outras ilhas geradas aleatoriamente para encontrar itens.

Tudo o que você precisa fazer é trocar 2.000 milhas Nook por uma passagem e seguir para o aeroporto. Lá, solicite a visita a outra ilha usando o bilhete de Milhas e você será transportado para uma ilha semelhante à sua (embora seja provável que tenha um tamanho e layout diferentes), onde poderá obter novos recursos que talvez não tenha por conta própria .

Não há limite de tempo lá, e uma estação de artesanato rudimentar é fornecida caso você quebre todas as suas ferramentas. Aconselhamos a limpar os bolsos de tudo o que não for necessário antes de viajar, pois você provavelmente os encherá de novos insetos ou peixes.

Além disso, certifique-se de pegar muitas frutas das árvores, pois elas provavelmente serão diferentes das que estão disponíveis no início.

Vale a pena notar que você nunca poderá retornar à mesma ilha duas vezes, portanto, não deixe nada importante lá.

Uma das razões para garantir que você colha o máximo de frutas possível em outras ilhas é que você pode usá-las para cultivar árvores específicas por conta própria.

Por exemplo, você pode cultivar palmeiras carregadas de coco na praia. Tudo o que você precisa fazer é cavar um buraco, plantar um dos tipos de frutas que você colheu e, três ou mais dias depois, você verá uma nova árvore totalmente crescida - com a mesma fruta com a qual você retornou.

Então, você sempre pode colher dessas novas árvores e plantar as frutas em outros lugares da ilha, se quiser ter mais delas espalhadas.

Às vezes, recursos e rastros assustadores podem ser encontrados nos lugares mais peculiares. Centopéias, por exemplo, só aparecerão se você bater uma pedra com seu machado.

E, às vezes, você pode se surpreender com o que aparece no final da sua linha de pesca. Uma bota, digamos, ou lata.

Ao contrário dos jogos anteriores do Animal Crossing, até mesmo lixo assim pode ser usado na criação. Não jogue nada fora.

Uma dica final, por enquanto, nem tudo é bonito e amigável em sua ilha. Agite muitas árvores e você poderá afrouxar um ninho de vespas, levando a uma picada desagradável e à pressa de remédios para torná-lo melhor.

Além disso, você pode se divertir com as tarântulas fugindo à noite, apenas para encontrá-las pulando em sua direção e causando um choque desagradável.

Apenas certifique-se de ter sua rede à mão durante um encontro com aranhas - essa é a melhor dica que podemos dar.

E isso é tudo por enquanto. Animal Crossing: New Horizons é um jogo excelente, com tanta profundidade que nossas dicas úteis acima são apenas a ponta do iceberg - ainda há muito para você descobrir por si mesmo. Felizmente, eles lhe darão uma mão orientadora quando você iniciar o jogo. O resto é com você.

squirrel_widget_179160