Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um dos recursos mais legais de Animal Crossing: New Horizons é algo chamado NookPhone. Na verdade, é um gadget parecido com um smartphone que Tom Nook lhe dá assim que você se muda para sua casa na ilha. O NookPhone possui aplicativos, incluindo uma câmera que permite tirar screenshots do seu jogo.

Animal Crossing: New Horizons foi um dos melhores jogos de 2020 e ainda está forte um ano após seu lançamento. Nele, você desempenha o papel de um humano que se muda para uma ilha repleta de animais para iniciar o processo de criação de uma vida para si mesmo. Você pode construir uma casa e escolher como mobiliá-la. Mas uma das melhores partes de Animal Crossing é a capacidade de compartilhar a experiência com amigos, seja exibindo os vizinhos mais feios da sua ilha ou se gabando de suas habilidades impecáveis de design de interiores.

É aí que o NookPhone se torna útil - porque você pode usá-lo para tirar screenshots da sua casa para compartilhar com outras pessoas.

Acessar o aplicativo de câmera do NookPhone é bastante fácil:

Basta pressionar o gatilho esquerdo para abrir seu NookPhone. O primeiro aplicativo, no canto superior esquerdo do menu do NookPhone, é o aplicativo da câmera. Abra a câmera e um HUD (heads-up display) aparecerá na tela. Isso exibe todas as suas opções, incluindo filtros, zoom e quadros. Quando você tiver a cena configurada, capture sua foto pressionando o botão + Você pode fazer seu personagem olhar para a câmera usando o pára-choque certo.

A conta oficial do Twitter da Animal Crossing compartilhou um vídeo para mostrar como o aplicativo de câmera do NookPhone funciona:

Aplicativos NookPhone

Com o aplicativo Câmera, você pode tirar fotos do seu dia a dia, que depois são armazenadas no Álbum do seu #NintendoSwitch . Com controles de zoom e filtros, você pode facilmente obter exatamente as fotos que deseja! Boas notícias para quem está ansioso para capturar as memórias da ilha, hein? pic.twitter.com/E3lyRUUCxa - Tom Nook (@animalcrossing) 10 de março de 2020

Você pode encontrar todas as suas capturas de tela em seu álbum Nintendo:

Abra seu Nintendo na tela inicial. Encontre o aplicativo de álbum azul disponível abaixo de sua lista de jogos.

Além das capturas de tela, o NookPhone in New Horizons permite que você rastreie as milhas do Nook - ou pontos que você ganha ao completar tarefas como colher ervas daninhas. E você pode usar o NookPhone para chamar outros jogadores em sua ilha para uma sessão cooperativa. O jogo também suporta NookLink. Isso é encontrado no aplicativo NSO e permite que você converse por voz e texto com outros jogadores.

Para mais dicas e truques do Animal Crossing, verifique nosso guia para iniciantes New Horizons , ou você pode apenas verificar nossa análise do jogo .

Escrito por Maggie Tillman.