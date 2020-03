Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Um dos recursos mais legais do Animal Crossing: New Horizons é algo chamado NookPhone. Na verdade, é um gadget parecido com um smartphone que Tom Nook oferece logo depois que você se muda para sua casa na ilha. O NookPhone possui aplicativos, incluindo uma câmera que permite capturar capturas de tela da sua jogabilidade.

A conta oficial do Twitter da Animal Crossing compartilhou um vídeo recentemente para mostrar como o aplicativo de câmera do NookPhone funciona:

NookPhone Apps

Com o aplicativo Câmera, você pode tirar fotos da sua vida diária, que são armazenadas no Álbum no seu #NintendoSwitch . Com controles e filtros de zoom, você pode facilmente obter exatamente as fotos que deseja! Boas notícias para as pessoas ansiosas para capturar suas memórias da ilha, hum? pic.twitter.com/E3lyRUUCxa - Tom Nook (@animalcrossing) 10 de março de 2020

Pelo que sabemos, o aplicativo da câmera exibe um modo de foto no jogo, que permite ampliar e tirar capturas de tela. Você pode até aplicar filtros diferentes às suas capturas de tela. E todas as suas capturas de tela são salvas diretamente no álbum de fotos local do seu Nintendo Switch.

Além das capturas de tela, o NookPhone in New Horizons permite rastrear milhas Nook - ou pontos que você ganha ao concluir tarefas como colher ervas daninhas. E você pode usar o NookPhone para ligar para outros jogadores em sua ilha para uma co-op sesh. O jogo também suporta o NookLink. Isso é encontrado no aplicativo NSO e permite que você converse por voz e texto com outros jogadores enquanto joga online.

Animal Crossing: New Horizons será lançado para o Nintendo Switch em 20 de março. Você pode ler mais sobre o próximo jogo aqui.