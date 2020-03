Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Nintendo anunciou que o Mario Kart Tour, sua versão móvel do piloto de kart por excelência, finalmente está recebendo modos multiplayer, a partir de 8 de março.

O jogo para celular está disponível há quase seis meses, com o multiplayer no topo da lista de desejos de muitos jogadores durante a maior parte desse tempo, por isso é bom ver que a Nintendo está ouvindo.

O modo multiplayer de #MarioKartTour será lançado em 8 de março às 20h PT! Você pode competir contra outros sete jogadores, sejam eles amigos do jogo, próximos ou ao redor do mundo. Você esta pronto para jogar? pic.twitter.com/IRwBONq560 - Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 3 de março de 2020

Conforme o anúncio detalha, você poderá competir com até sete outros jogadores, sejam eles amigos próximos a você ou jogadores aleatórios de todo o mundo.

Corra contra jogadores de todo o mundo para aumentar sua nota de acordo com regras que mudam diariamente nas Corridas Standard e Gold Races. Ao competir com amigos ou outras pessoas próximas, o Rooms permite escolher a velocidade, o número do local do item e muito mais. Jogue do seu jeito quando o multiplayer #MarioKartTour for lançado em 8 de março às 20h PT! pic.twitter.com/ckkekAsbHS - Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 3 de março de 2020

Correndo contra jogadores próximos, você terá um pouco mais de controle sobre as condições e configurações com as quais corre, imitando a experiência do multiplayer local clássico nas versões para console de Mario Kart. O segmento totalmente on-line possui um sistema de classificação para manter as corridas competitivas.

A boa notícia é que, como um jogo gratuito, você poderá experimentar os novos modos quando eles forem lançados, apenas baixando o aplicativo. Dito isto, ele (como seria de esperar) possui uma moeda premium como parte de seu sistema de progresso, que ajuda a ganhar personagens e veículos para brincar e correr no modo mais rápido, e os assinantes terão acesso a alguns mais modos no segmento multiplayer.

O jogo teve um lançamento tremendo, chegando ao primeiro lugar dos jogos para celular mais baixados de 2019, apesar de ter sido lançado apenas em setembro, e será interessante ver se o lançamento do modo multiplayer contribui ainda mais para o Mario Kart Tour.