O Witcher 3 no Switch está recebendo suporte para salvamento cruzado e muito mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A edição completa de Witcher 3: Wild Hunt para Nintendo Switch já era um feito impressionante. Agora é ainda melhor graças a uma atualização recente.

A atualização 3.6 inclui vários aprimoramentos, um dos quais é o suporte de salvamento cruzado para jogadores de PC. Ou seja, se você já está jogando The Witcher 3 no PC, agora pode transferir os arquivos salvos para o seu Nintendo Switch e continuar a caça de monstros em qualquer lugar.

Isso é ideal se você estiver jogando regularmente nos dois ou ainda não tiver iniciado a versão Switch, adiando porque não queria começar tudo de novo desde o início.

Esse suporte para salvamento cruzado também funciona com arquivos salvos no Steam e no GOG, embora os desenvolvedores avisem que você terá problemas se o seu jogo for modificado no PC, então lembre-se disso.

A atualização 3.6 para The Witcher 3: Wild Hunt no Nintendo Switch já está disponível!



Ele introduz a integração de arquivos salvos com o GOG e o Steam e adiciona mais configurações gráficas, possibilitando a personalização da fidelidade visual, entre outras.



Lista completa de alterações: https://t.co/6xOMPNE5HK pic.twitter.com/iGGxJeBrI7 - The Witcher (@witchergame) 18 de fevereiro de 2020

Como se isso não bastasse, esta atualização também adiciona algumas novas opções de gráficos e melhorias de desempenho. As novas opções gráficas incluem a capacidade de alterar as opções de desfoque de movimento e suavização de serrilhado, ajustar um filtro de nitidez e personalizar de acordo com sua preferência.

Você pode ver como essas configurações diferem neste vídeo: