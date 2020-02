Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Indo adiante, independentemente dos relatos de que o novo surto de coronavírus deve atingir ainda mais seus estoques de console, a Nintendo mostrou uma nova cor para o Nintendo Switch Lite, uma versão coral muito atraente.

Coral, neste caso, significa um delicioso rosa pastel, que se encaixa ao lado das versões amarela, azul e cinza já disponíveis para compor uma das linhas de console mais atraentes da memória recente.

Como esperado, o modelo custará o mesmo que qualquer outro Switch Lite, mas só está confirmado para o Japão até agora, o que significa que não sabemos se outros territórios terão acesso fácil à nova cor.

Ele estará disponível para pré-venda a partir de 7 de março, de acordo com a Nintendo. Seu post anunciando a nova cor também contém um asterisco para esclarecer que os atrasos do novo coronavírus ainda se aplicam, mas que a produção para o novo modelo foi capaz de fornecer pelo menos um mês de consoles para março.

O novo modelo de coral do Switch Lite se une ao recém-lançado Animal Crossing: New Horizons, edição limitada do Switch, para criar uma ótima fonte para a divisão de design da Nintendo.

Ambos os novos designs de console foram aclamados e, embora o coral Switch Lite possa não ser tecnicamente limitado da mesma maneira que a versão Animal Crossing, as restrições de produção e as limitações de território de seu lançamento japonês podem significar que ele também se torna uma versão procurada do console.