Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Animal Crossing estará disponível para Nintendo Switch em breve, com o mais recente da série sendo o primeiro para o console atual.

Animal Crossing: New Horizons apresentará vários novos recursos à série e haverá até uma edição especial impressionante do Nintendo Switch disponível no dia do lançamento.

Então, aqui está o nosso guia divertido e amigável do jogo, incluindo onde você pode comprar o console temático e muito mais.

Animal Crossing: New Horizons estará disponível em todo o mundo a partir de sexta-feira, 20 de março de 2020. Você poderá comprá-lo em vários varejistas, com alguns aceitando pré-pedidos.

squirrel_widget_179160

Como alternativa, ele também estará disponível na Nintendo eShop com a capacidade de pré-encomendar agora. Seu Switch ou Switch Lite fará o download do jogo inteiro na compra (se você tiver espaço de armazenamento suficiente) para que você possa jogá-lo imediatamente assim que desbloquear no dia do lançamento.

A Nintendo lançará uma edição especial do Animal Crossing Nintendo Switch para coincidir com o lançamento do jogo. Ele estará disponível no Reino Unido a partir de 20 de março de 2020 e nos EUA a partir de 13 de março.

Além de uma cópia do jogo, o Switch tem estilo em todo o mundo da Animal Crossing, com uma folha impressa na parte traseira do dispositivo e Joy-Cons verdes e azuis pastel exclusivos.

Nossa parte favorita talvez seja a doca, que é uma das poucas que também são temáticas.

Esperamos seguir em frente com a versão oficial oficial da edição especial, mas, enquanto isso, a Nintendo criou seu próprio unboxing do console.

Quem já jogou um jogo Animal Crossing antes, do original de 2001 até o mais recente New Leaf no Nintendo 3DS, estará se perguntando quais novos recursos esperar no primeiro lançamento do Switch.

Em fevereiro, a própria Nintendo dedicou um vídeo de apresentação direta de 25 minutos ao jogo, com um mergulho profundo em muitos dos recursos que o jogo terá a oferecer. Você pode assistir abaixo e listamos alguns.

A primeira grande mudança em relação a Animal Crossings anterior é o novo local - uma fuga da ilha deserta organizada pela empresa de férias de Tom Nook.

Você pode se estabelecer nos hemisférios norte ou sul, com as quatro estações refletindo sua escolha. Você também tem a opção inicial de diferentes planos de ilha (mapas), para fornecer a topografia que melhor se adapta ao seu estilo.

Uma vez escolhido, no entanto, você e todos os outros que jogam nesse sistema Switch serão bloqueados para essa ilha.

As estações do ano mudarão, dependendo da sua escolha inicial do hemisfério norte ou sul, mas também irão imitar sua própria estação da vida real. Por exemplo, se você escolher o hemisfério norte, notará que começará na primavera se comprar o jogo no dia do lançamento.

Cada estação tem sua própria aparência, itens e desafios.

O sistema de criação é muito mais amplo do que nunca. Embora você ainda possa comprar itens e móveis, também poderá criar um grande número deles usando uma bancada de bricolage.

As milhas Nook podem ser obtidas através de praticamente tudo o que você faz na ilha, incluindo a realização de objetivos específicos diariamente e depois são trocadas por itens e receitas especiais para artesanato.

Os ingressos Nook Miles também estarão disponíveis para compra para visitar outras ilhas desertas que podem ter mais recursos necessários.

Assim como a visualização 3D Animal Crossing tradicional, você poderá escolher um ângulo de câmera de cima para baixo, semelhante ao do GameCube há muitos anos.

Infelizmente, a Nintendo confirmou que não há funcionalidade de salvar em nuvem com o New Horizons. Isso significa que você não pode continuar seu progresso em um Nintendo Switch separado e depois de escolher sua ilha nesse dispositivo, você estará bloqueado.

A Nintendo declara, no entanto, que se o seu Switch quebrar ou se perder, haverá um serviço oferecido para recuperar seus dados.

Ao não oferecer economia de nuvem, isso também significa que outros membros de sua família também terão que jogar nessa ilha, embora até oito pessoas possam compartilhar uma ilha por vez com um residente por perfil.

E, como o jogo suporta multiplayer local, você pode jogar juntos usando um Joy-Con cada. Você também pode visitar as ilhas dos amigos on-line, embora a funcionalidade seja limitada para impedir que você estrague suas construções.

New Horizons suporta figuras e cartões Amiibo.

Você pode vincular seu jogo ao seu telefone do mundo real por meio do aplicativo Nintendo Switch Online, a fim de digitalizar códigos QR gerados no New Leaf ou Happy Home Designer e usar alguns de seus padrões e designs em qualquer um desses jogos 3DS.

Como alternativa, você pode usar a tela sensível ao toque do telefone para conversar com amigos na ilha, em vez do teclado pop-up no jogo.

Existem muitos outros novos recursos que descobrimos ao jogar o jogo para revisão nas próximas semanas. Nós vamos trazer-lhe mais então.

Você também pode ver mais recursos e clipes de jogabilidade no vídeo do Nintendo Direct acima. Desfrutar.