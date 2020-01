Nintendo lança um lindo Switch de edição limitada para Animal Crossing: New Horizons

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Nintendo fez com que os proprietários de Switch existentes no mundo inteiro sentissem inveja, depois de lançar um console de edição limitada que está lançando para marcar a chegada de Animal Crossing: New Horizons ainda nesta primavera.

O console, que será lançado ao lado do último jogo da série Animal Crossing em 20 de março (ou 13 de março nos EUA), apresenta uma série de toques de design deslumbrante em seus vários componentes.

Começando pelo próprio console, a parte de trás da tela foi projetada com motivos frondosos do jogo, mostrando os vários tipos de itens e aldeões que você pode encontrar com o capricho da marca registrada.

Os Joy Cons para o console são finalizados em dois tons de pastel adorável, um azul e outro verde, enquanto ambos são brancos nas costas, como você pode ver abaixo. Cada um deles também possui alças e alças de pulso sob medida para se ajustar ao delicioso esquema de cores.

Enquanto isso, a unidade de ancoragem é talvez a mais bonita de todas, com uma linda ilustração de Tom Nook e dos Nooklings, Timmy e Tommy em uma ilha própria.

O console estará disponível em um pacote com um código de download para o jogo e, a julgar pela recepção realizada até agora, você pode esperar que ele se esgote rapidamente; custará US $ 299,99 ou £ 329,99.

Além disso, a Nintendo também exibiu alguns estojos de transporte que serão lançados para o Switch e o Switch Lite , que se encaixam no mesmo tema e têm belos designs de folhas. Os gabinetes também vêm com um protetor de tela para o seu console e imediatamente exibem algumas das proteções mais elegantes oferecidas para o Switch.

