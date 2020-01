A Nintendo pode estar trazendo um acessório de caneta para os Joy-Cons do Switch

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Por algum tempo, a Nintendo se sentiu o principal cão do mundo das estiletes, nos dias do DS e 3DS, consoles portáteis de jogos que faziam das estiletes parte integrante de suas experiências e ofertas.

Isso diminuiu, porém, na era do Switch , um console híbrido incrivelmente impressionante que pode ser. Ainda assim, a Nintendo não parece ter terminado com nenhuma caneta , depois de anunciar o lançamento de uma Switch Stylus oficial no início deste mês.

Essa caneta acessível sensível ao toque será lançada em fevereiro, mas parece que ainda há mais por vir, com a equipe de olhos de águia da LetsGoDigital desenterrando uma nova patente da Nintendo para adicionar recursos de caneta aos Joy-Cons existentes dos usuários.

Os acessórios dos botões de ombro que acompanham cada Joy-Con quando você compra ou desembala, até agora, foram úteis para facilitar a retenção dos controladores em miniatura e pressionar os botões de ombro que eles aprimoram. Os designs da Nintendo adicionam uma complicação adicional ao adicionar efetivamente a ponta de uma caneta na parte superior do acessório.

Isso significa que o próprio Joy-Con pode ser usado como uma caneta na tela de um console do Switch não encaixado, quando conveniente - ou com um Switch Lite se você tiver um Joy-Con de reposição para a versão somente portátil. Os designs da Nintendo mostram que isso pode significar que o acessório da caneta também pode ser controlado com mais cuidado usando os botões do Joy-Con, além de aproveitar o ruído do controlador em HD para dar um feedback aprimorado durante o uso.

Dado o lançamento iminente do Switch Stylus padrão, não há garantia de que esse design realmente chegue às lojas, mas mesmo assim libera a impressão de que a Nintendo ainda vê vantagens significativas nas stylus para seus consoles.