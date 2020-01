Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Nintendo está tentando superar o dilúvio dos anúncios da CES 2020 com um novo produto: Nintendo Switch Stylus .

Não é exatamente inovador ou empolgante como, por exemplo, o telefone OnePlus Concept One , com embalagem de vidro eletrocrômica e com mudança de cor, mas ainda é um produto oficial do Switch, lançado quase três anos atrás. Não está claro por que a Nintendo está finalmente vendendo sua própria caneta para o Switch agora, mas a Eurogamer descobriu que será lançado em 3 de fevereiro por £ 6,99 (US $ 9) na loja Nintendo UK .

A caneta pode ser usada com jogos compatíveis, incluindo Super Mario Maker 2. A Nintendo descreveu especificamente o Switch Stylus - que não vem incluído no console do Switch - como a "ferramenta perfeita para esboçar o curso de Super Mario que você sempre sonhou. no modo portátil ". A lista de varejo para o novo produto também confirma que não funcionará com o Nintendo Switch quando estiver ancorado.

Lembre-se dos consoles portáteis clássicos da Nintendo, como o Nintendo 3DS e o Wii U, cada um com uma caneta. O Switch, por outro lado, não tinha um que você pudesse comprar separadamente o tempo todo, exceto por alguns pacotes aleatórios.

Com uma caneta, você pode achar mais fácil usar o modo portátil do Switch.