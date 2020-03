Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Nintendo lançou um novo modelo do Switch em agosto passado, mas ainda vende o original.

O mais recente, ainda chamado Nintendo Switch , está disponível nas lojas pelo mesmo preço que o original. Ele vem com uma vida útil da bateria melhor e essa é a única diferença perceptível, para ser sincero.

No entanto, como muitas lojas possuem estoque original, como você pode dizer a diferença?

No verão passado, a Nintendo anunciou silenciosamente um novo Nintendo Switch. Mas é uma atualização do modelo antigo, em vez de um Nintendo Switch 2 completo.

Diz-se que o novo modelo tenha uma vida útil da bateria melhor - cerca de duas horas extras. Ele também possui um novo processador, embora isso seja mais para melhorar o consumo de energia do que para melhorar o desempenho.

Se você quiser encontrar o mais recente Nintendo Switch, que começou a chegar às lojas em meados de agosto de 2019, veja como:

Veja a caixa que contém o Switch:

A embalagem do novo Nintendo Switch (2019) tem um fundo vermelho brilhante.

A embalagem do antigo Nintendo Switch tem um fundo cinza com uma mão.

Em seguida, confirme o número de série.

O novo Switch deve ter um número de série - localizado na parte inferior do console - que começa com as letras XKW . Alguns varejistas on-line, como a Amazon, podem até designar o número de série nas listagens de produtos.

Infelizmente, muitos varejistas on-line não mostram o número de série e podem até mostrar as embalagens do Switch antigo. Para ter certeza extra ao fazer compras on-line, você também precisará verificar o número do modelo na lista.

O novo Nintendo Switch tem um código de modelo que começa com HAD :

HADSKABAA para o modelo com os controladores Joy-Con azuis e vermelhos HADSKAAAA para o modelo com controladores Joy-Con cinza

Nota: Os modelos originais do Nintendo Switch começam com as letras HAC .

Além disso, ao segurar o novo Nintendo Switch em suas mãos, verifique o número do modelo na parte de trás. O novo Nintendo Switch tem um número que deve ler HAC-001 (-01), enquanto o original tem um número de modelo HAC-001.