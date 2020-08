Especificações, rumores e recursos do Nintendo Switch 2 ou Switch Pro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nintendo anunciou um novo console Switch no ano passado - o Nintendo Switch Lite mais barato e mais leve.

Mas ainda esperamos que a Nintendo estabeleça um substituto para o Nintendo Switch principal, chamado Nintendo Switch 2 ou Switch Pro. Isso será em 2021 - continue lendo para saber mais por que isso acontece.

Houve uma pequena atualização para o modelo padrão do Switch em 2019, o que significava uma melhor duração da bateria e internos revisados, mas não era realmente um modelo de segunda geração.

Definitivamente, nenhum novo switch em 2020 de acordo com a Nintendo

Então, provavelmente no início de 2021

O Wall Street Journal falou com "fornecedores de peças e desenvolvedores de software" em março de 2019, que alegaram que uma versão aprimorada do Switch, voltada para o jogador mais dedicado e hardcore, está a caminho.

A Nintendo disse que não haveria nenhum novo Switch em 2020 - provavelmente para evitar os anúncios do PS5 e Xbox Series X - então estamos olhando para 2021 para a data de lançamento do Switch 2. Possivelmente no início do ano para coincidir com o quarto aniversário do console original.

Falando aos investidores após os resultados financeiros da empresa em janeiro, o presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, afirmou que "não há planos" para uma substituição ou upgrade do Switch.

"Acreditamos que é importante continuar a comunicar o apelo de ambos os sistemas Nintendo Switch e expandir a base instalada", disse ele. "Observe que não temos planos de lançar um novo modelo Nintendo Switch em 2020."

Será baseado em um novo chipset personalizado Nvidia Tegra

Armazenamento e RAM configurados para impulsionar

Provavelmente saída 4K, embora com uma tela interna Full HD

Enquanto o Nintendo Switch Lite do ano passado tem hardware interno semelhante ao Switch existente, o Switch 2 passará por uma revisão mais completa. De acordo com o site japonês Gamepedia , ele terá algumas especificações internas impressionantes.

Diz-se que a RAM é de 8 GB, o dobro do console atual, enquanto o armazenamento on-board aumentará consideravelmente para 128 GB. O switch existente tem apenas 32 GB de armazenamento e quase sempre exige que você compre um cartão microSD se quiser armazenar mais de um jogo.

Espere haver uma nova plataforma de hardware customizada sustentando tudo - provavelmente mais uma vez um Nvidia Tegra baseado em tecnologias ARM mais novas do que antes.

Por último, o Switch 2 oferecerá suporte à saída 4K. Porém, ele não terá uma tela 4K integrada. É provável que em vez disso tenha uma tela 1080p (uma melhoria em relação a 720p no switch atual). No entanto, chegará a saída 4K para uma TV - não apenas para acompanhar o ritmo do PlayStation 5 e Xbox Series X de entrada . Afirma-se que a Sharp recebeu o consentimento para fornecer as telas de LCD.

Provável compatibilidade total com versões anteriores

Certamente terá Joy-cons

Todos os jogos do novo Nintendo Switch podem ser jogados no Switch existente e vice-versa (o Switch Lite tem algumas restrições, pois os jogos controlados por movimento não funcionam devido à falta de Joy-Cons removíveis).

Compatibilidade com versões anteriores é algo a que a Nintendo tradicionalmente se apegou, com diferentes gerações de GameBoys e consoles DS sendo compatíveis com versões anteriores.

Portanto, para ver quais jogos funcionarão no Nintendo Switch 2, você só precisa consultar a próxima programação de títulos do Switch.

Isso é tudo que ouvimos até agora sobre o Switch 2

O novo switch estará conosco no início de 2021, de acordo com a Bloomberg . O site diz que a Nintendo "incluirá mais poder de computação e gráficos de alta definição 4K" e que o novo modelo provavelmente apresentará uma versão atualizada, mas personalizada, do chipset Nvidia Tegra baseado em tecnologias ARM mais recentes.

A óbvia falta de consoles Switch na maioria dos varejistas foi de fato um sintoma do sucesso que o híbrido da Nintendo continua a desfrutar. Ele vendeu mais de 5,5 milhões de unidades no primeiro trimestre de 2020 , elevando o Switch para 61,44 milhões de vendas vitalícias, um sucesso galopante quando você considera o quão mal o Wii U falhou antes dele. Como resultado, a produção de switches também foi impulsionada .

O presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, afirmou que "não há planos" para uma substituição ou atualização do Switch no momento. "Acreditamos que é importante continuar a comunicar o apelo de ambos os sistemas Nintendo Switch e expandir a base instalada", disse ele. "Observe que não temos planos de lançar um novo modelo Nintendo Switch em 2020."

A Nintendo anunciou o lançamento de um Switch Stylus oficial , mas parece que pode haver mais por vir , com a equipe de olhos de águia da LetsGoDigital tendo descoberto uma nova patente da Nintendo para adicionar recursos de stylus diretamente aos Joy-Cons existentes dos usuários.

O Wall Street Journal falou com "fornecedores de peças e desenvolvedores de software" em março de 2019, que alegaram que uma versão aprimorada do Switch, voltada para o jogador mais dedicado e hardcore, está a caminho.

Escrito por Rik Henderson e Dan Grabham.