Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Nintendo Switch tem sido um grande sucesso desde seu lançamento na primavera de 2017 e ainda é vendido regularmente em vários varejistas, mesmo após o lançamento do PS5 e Xbox Series X.

Também já foi palco de alguns jogos incríveis, incluindo The Legend of Zelda: Breath of the Wild , Super Mario Odyssey e Super Smash Bros. Ultimate, com mais por vir.

Mas se você tiver seu próprio switch, o que mais você pode fazer com ele do que jogar? E que dicas e truques você pode aprender para tornar a experiência melhor? Leia.

Se você é pai e mãe e comprou um Nintendo Switch para uma criança ou espera que ele seja jogado por toda a família, existem algumas maneiras excelentes de definir restrições de idade e opções de comunicação para crianças mais novas. A Nintendo fornece controles dos pais no próprio console e por meio de um aplicativo separado para iOS e Android.

Veja como configurá-los:

Vá para a opção Configurações do sistema na tela principal, seja no modo portátil ou encaixado. Role para baixo na barra esquerda até a opção Controles dos Pais e clique em (ou toque em se estiver usando a tela sensível ao toque). Clique em Parental Controls Settings, a caixa destacada no lado direito da tela. Isso abrirá uma página que oferece duas opções: você pode definir controles dos pais simples, restringindo a jogabilidade por idade, para que apenas os jogos de uma determinada classificação possam ser jogados, ou você pode definir controles dos pais mais complexos através de um aplicativo de smartphone dedicado para iPhone ou Android. Se você optar por restringir a jogabilidade no próprio console, poderá definir os limites de idade de diferentes recursos, como os jogos e se o usuário pode postar capturas de tela feitas no Switch nas redes sociais. A comunicação com outros jogadores também pode ser restrita. É possível associar a sua conta Nintendo ao perfil Nintendo Switch de uma criança, para que possam comprar jogos na Nintendo eShop online. Se você tiver essa opção instalada, também pode restringi-la. As instruções estão no Switch nesse caso. Os níveis de restrição disponíveis para escolha são Adolescente, Criança, Criança pequena ou você mesmo pode personalizar as opções. Você também pode definir opções através do aplicativo Nintendo Switch Parental Controls para iPhone e Android. Baixe-o de sua loja de aplicativos relevante em seu smartphone e siga as instruções na tela. Você precisará vinculá-lo à sua conta Nintendo e ao Switch por meio de um código que é enviado. É muito simples de seguir. Uma vez vinculado, você não pode apenas usar o aplicativo para definir as restrições de conteúdo de acordo com as opções no próprio console, você também pode usá-lo para definir a quantidade de tempo de jogo que uma criança pode ter. O console não os deixará jogar além do período determinado. Isso também pode ser definido por perfil, pois você pode definir perfis diferentes no próprio Nintendo Switch. Isso é feito quando o console é usado pela primeira vez. Como alternativa, você pode adicionar novos "Usuários" nas Configurações do sistema na guia "Usuário".

Quando você inicia seu Nintendo Switch pela primeira vez, você é solicitado a configurar um perfil, escolher um ícone e até mesmo configurar uma conta na loja Nintendo.

Se quiser mudar seu avatar mais tarde, porém, tudo o que você precisa fazer é ir para a página de seu perfil tocando no seu ícone no canto superior esquerdo da tela, indo para "Configurações do usuário" e "Editar ícone". Lá você encontrará muitos personagens Nintendo para escolher, ou poderá selecionar ou criar um Mii.

O Nintendo Switch não possui travamento regional, então você pode tecnicamente comprar jogos em qualquer lugar do mundo e jogá-los em seu console independentemente da origem.

No entanto, se você comprar um código de resgate digital de outro país, precisará passar por alguns obstáculos para fazê-lo funcionar.

Primeiro, você deve configurar um perfil com base no país de origem do jogo. Apenas perfis de um determinado país podem entrar na eShop online específica para resgatar o código daquele país. Felizmente, é gratuito e não afeta seu perfil principal.

Vá para as configurações do sistema e depois para baixo para o usuário. Toque em Adicionar novo usuário e será solicitado que você defina um ícone e um apelido para o novo perfil. Uma vez feito isso, você precisará registrar um novo usuário online, através de um smartphone, tablet ou PC. Você será guiado pelo processo, com o console e o site online fornecendo instruções.

Certifique-se de ter um endereço de e-mail sobressalente em mãos, pois ele requer verificação. Além disso, certifique-se de escolher o país do perfil corretamente - ou seja, o país de origem do jogo.

Uma vez criado, você pode entrar no eShop em seu Switch usando o novo perfil e você verá que a moeda foi alterada. Você pode resgatar seu código na opção de menu na barra lateral.

A beleza é que, uma vez que um jogo é baixado, ele pode ser jogado por qualquer um dos perfis no Switch, então você pode usar seu nome de usuário original. A única coisa que você deve lembrar é que se você excluir o perfil inventado, perderá o acesso ao jogo baixado atribuído a ele.

Você precisará se inscrever no Nintendo Switch Online para jogar a grande maioria dos jogos multiplayer online. Custa £ 3,79 por mês (ou £ 6,99 por três meses, £ 17,99 por um ano).

squirrel_widget_173043

Alguns são gratuitos para jogar online e não exigem assinatura - como o Fortnite - mas a maioria não é.

Você também precisará adicionar amigos de confiança para jogar contra eles diretamente online.

Isso é feito adicionando aqueles com os quais você já jogou em outros consoles Nintendo ou por meio de um "código de amigo" - um código exclusivo de 16 dígitos que um amigo pode lhe dar. Da mesma forma, você pode dar a um amigo seu código em troca.

Ele pode ser encontrado na página do seu perfil no console - irritantemente, você não pode encontrar isso online no seu telefone ou computador. Para adicionar um código de amigo, você deve ir até a opção "Adicionar amigo" nas configurações do perfil e tocar em "Pesquisar com código de amigo".

Há um slot de cartão microSD embaixo do suporte traseiro do console e recomendamos que você compre um cartão para colocá-lo nele, ou você logo ficará sem espaço de armazenamento.

Os jogos no Nintendo Switch, mesmo que você tenha comprado versões de cartucho, podem ocupar vários gigabytes. The Elder Scrolls: Skyrim, por exemplo, ocupa mais de 14 GB e considerando que o Switch tem apenas 32 GB de armazenamento interno, com pouco mais de 25 GB disso utilizável, aquele jogo irá preencher mais da metade do drive.

A versão digital do LA Noire requer 29 GB por conta própria, então você precisará de um cartão microSD apenas para fazer o download e reproduzi-lo.

Felizmente, o Switch pode aceitar muitos tipos de cartão microSD e eles não precisam quebrar o banco.

squirrel_widget_173152

Ele suporta os padrões microSD, microSDHC e microSDXC até a classificação UHS-I. Quanto mais rápido o cartão, melhor o desempenho, mas usamos o cartão Samsung Evo 128GB acima e ele faz o trabalho lindamente sem custar muito caro. Outros tamanhos de armazenamento também estão disponíveis.

A beleza do Nintendo Switch é que, além de reproduzi-lo em uma tela grande em casa, você também pode brincar com ele em suas viagens. Você achará a vida útil da bateria um pouco restritiva nesse caso, no entanto, com a vida útil média de uma única carga entre duas e três horas de jogo.

Existem maneiras de gastar um pouco mais a bateria, ajustando o brilho da tela na página de configurações. O console tem uma configuração de brilho automática que é ativada por padrão, mas você pode escolher desligá-la e diminuir o brilho para conservar a bateria.

Você também pode escolher desativar a vibração do controlador nas configurações do sistema - em "Controladores e sensores" - o que também ajudará a conservar a vida útil da bateria.

Se você planeja uma longa viagem de trem ou avião, é melhor garantir que também tenha uma bateria portátil à mão para carregar o console em movimento. Felizmente, você pode comprar um barato hoje em dia e, considerando que o Switch tem uma bateria de 4.310mAh dentro, muitos deles irão carregar seu console duas vezes ou mais antes de precisarem ser carregados novamente.

A natureza da portabilidade do Switch significa que ele corre um pouco de risco - você o colocará e retirará do dock constantemente e o carregará para todos os lugares. Nossa primeira grande recomendação é comprar um protetor de tela, que não precisa ser caro.

squirrel_widget_173151

Usamos esses protetores da amFilm e eles são fáceis de aplicar e confiáveis. Fomos salvos de várias rachaduras e arranhões por eles, o que é realmente tudo que você pode pedir.

squirrel_widget_173162

Um gabinete também é uma boa ideia se você pretende aproveitar as vantagens da adaptabilidade do Switch. Gostamos desta oferta slimline da Tomtoc, que manterá o essencial seguro enquanto você viaja. Outros casos maiores estão disponíveis para embalar em mais acessórios e controladores.

Não há nada como comprar um jogo, baixá-lo e poder jogar quando quiser sem ter que desenterrar o cartucho, mas há alguns benefícios em comprar as cópias físicas em vez de usar o Nintendo eShop.

O primeiro é o preço. Os jogos na Nintendo eShop costumam ser muito mais caros do que na Amazon , por exemplo.

Em segundo lugar, dependendo da velocidade da sua banda larga em casa, o download e a instalação dos jogos podem demorar um pouco. Mesmo algumas cópias físicas exigem parte do jogo para baixar de qualquer maneira - além de atualizações e patches do dia um - mas alguns shows levarão menos tempo do que 20 GB ou mais.

Por último, como explicamos acima, os downloads digitais podem exigir muito espaço de armazenamento e, se você não tiver um cartão microSD robusto, preencherá a capacidade rapidamente.

squirrel_widget_173153

Embora os Joy-Cons incluídos funcionem bem como um controlador separado com o Grip, recomendamos que você se dê ao luxo de um Pro Controller se planeja jogar em uma tela grande quando acoplado.

Naturalmente, os jogos de movimento realmente não requerem um, mas jogos como Zelda: Breath of the Wild e Skyrim funcionam melhor com o controle oficial.

Outra compra que você pode querer considerar se planeja jogar seu Switch em mais de uma sala é um segundo dock. Sim, o switch em si vem com uma tela e é portátil, mas se você quiser reproduzi-lo em diferentes televisores, por exemplo, na sala de estar e no quarto, um dock adicional é uma solução melhor do que mover o incluído o tempo todo .

Você pode comprar a versão oficial da Nintendo por cerca de £ 100, mas existem outras versões de terceiros também disponíveis por menos - às vezes mais da metade do preço. Apenas certifique-se de optar por um com um "chip" ou "placa-mãe" listado na descrição, caso contrário, ele carregará seu console, mas não enviará vídeo para uma TV.

Outra opção, para ter certeza de que mesmo quando você estiver fora e prestes a jogar TV estiver ao seu alcance, é comprar uma opção de dock portátil. Eles permitem que você conecte uma TV rapidamente, sem a necessidade de um dock para sentar e são uma ótima maneira de conectar sem precisar de um dock volumoso. Eles também são bons e acessíveis.

squirrel_widget_173154

O Switch está no mercado há tempo suficiente para que haja uma infinidade de acessórios para o console, oficiais ou não. Se você deseja áudio Bluetooth, ou punhos de volante, ou caixas que aumentam sua bateria, você pode encontrar tudo isso e muito mais por aí.

Com folga, temos uma lista de alguns dos melhores acessórios de Switch no mercado , portanto, certifique-se de verificar se está procurando alguma inspiração.

Escrito por Rik Henderson. Edição por Max Freeman-Mills.