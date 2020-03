Assinatura, preço, jogos e mais no Nintendo Switch Online

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Nintendo Switch possui seu próprio serviço de assinatura paga, necessário para jogar online.

No entanto, o Nintendo Switch Online não apenas permite que os proprietários do Switch joguem muitos jogos on-line, como a associação oferece uma seleção crescente de jogos clássicos gratuitos para download, incluindo alguns dos melhores jogos clássicos lançados originalmente para NES e SNES.

Então aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Nintendo Switch Online, incluindo o preço, planos familiares e o que ele tem a oferecer.

Switch Online é equivalente da Nintendo ao PlayStation Plus e Xbox Live Gold . É um serviço de assinatura paga que oferece acesso ao jogo multiplayer online para muitos jogos, além de outros benefícios e recursos.

Você precisará ser um membro do Nintendo Switch Online para jogar a grande maioria dos jogos online. Você ainda poderá jogar jogos como Splatoon 2 e Mario Kart 8 Deluxe no modo single-player ou multiplayer local, mas não poderá competir contra seus amigos pela Internet se não tiver um Nintendo Switch Online ativo inscrição.

squirrel_widget_173043

Uma grande biblioteca de jogos do Nintendo Entertainment System está disponível para jogar sem nenhum custo extra. Clássicos como Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Donkey Kong e The Legend of Zelda, todos em oferta.

Os membros do Switch Online também têm a chance de jogar uma seleção de jogos SNES. Como a biblioteca NES, uma seleção crescente de títulos da Super Nintendo, como Super Mario World 2 e Mario Kart, estão disponíveis em um aplicativo gratuito para download.

Isso efetivamente transforma seu Nintendo Switch em um NES Classic Mini ou SNES Classic Mini .

NES

Aventuras de Lolo

Balloon Fight

Basebol

Blaster Master (versão + SP)

Ligação à cidade

Clu Clu Land

Crystalis

Donkey Kong

Donkey Kong 3

Donkey Kong Jr.

Dragão duplo

Dragão Duplo II: A Vingança

Dr. Mario (versão + SP)

Eliminator Boat Duel

Excitebike

Ghostsn Goblins (+ versão SP)

Gradius (+ versão SP)

Escalador de gelo

Hockey no gelo

Viagem a Silius

Kid Icarus (+ versão SP)

Aventura de Kirby (+ versão SP)

Heróis do Kung-Fu

The Legend of Zelda (+ versão SP)

Mário Bros.

Metroid (versão + SP)

Mighty Bomb Jack (+ versão SP)

NES Open Tournament Golf

Ninja Gaiden (+ versão SP)

Pro Wrestling

Soco !!

Resgate em River City

Sombra do Ninja

Futebol

Chave de Salomão

Soldado Estelar (+ versão SP)

Star Tropics

Super Dodge Ball

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 2

Super Mario Bros. 3

Super Mario Bros .: Os Níveis Perdidos

Tecmo Bowl

tênis

TwinBee (+ versão SP)

Vice: Destino do Projeto

Voleibol

Vs. Excitebike

Bosques de Wario

Equipe de demolição

Yoshi

Zelda II: A Aventura do Link (+ versão SP)

SNES

Irmãos Brawl

Sopro de Fogo

Breath of Fire II (em 12 de dezembro)

Crista do Demônio

F-Zero

Joe e Mac 2: Perdidos nos Trópicos

Kirby Super Star (em 12 de dezembro)

Curso dos Sonhos de Kirby

Terra dos Sonhos de Kirby 3

A lenda de Zelda: um link para o passado

Pilotwings

Popn Twinbee

Smash Tennis

Star Fox

Star Fox 2 (em 12 de dezembro)

Stunt Race FX

Força de Defesa da Terra do Super EDF

Super Ghouls n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario World

Super Mario World 2: Ilha de Yoshi

Super Metroid

Super Punch-Out !!

Super Puyo Puyo 2

Super Soccer

Super Tênis

O Switch Online permite armazenar seus jogos salvos na nuvem, a fim de fazer backup de seu progresso. Dessa forma, se você precisar limpar o seu Switch por qualquer motivo ou ficar sem armazenamento, ainda terá um backup que poderá fazer o download posteriormente.

Há um problema; nem todos os jogos serão salvos na nuvem. A Nintendo bloqueia alguns para "garantir um jogo limpo", seja lá o que isso significa.

Um aplicativo Nintendo Switch Online está disponível para iOS e Android e oferece hubs de bate-papo por voz e multiplayer para jogos compatíveis.

Ofertas e ofertas estão disponíveis apenas para membros. Assim como os jogos grátis ocasionais, além daqueles para NES e SNES.

Uma oferta do Reino Unido para membros é a opção de comprar um voucher de dois jogos por £ 84 , economizando dinheiro nas compras da Nintendo eShop.

O preço do Nintendo Switch Online varia dependendo de você gostar de pagar mensalmente, trimestralmente ou anualmente. Também há membros da família, que incluem até oito assinaturas do Nintendo Switch Online. Cada membro da família diferente pode usar todos os privilégios do Nintendo Switch Online em diferentes consoles ou até no mesmo Switch.

Após um período de teste gratuito de uma semana, uma assinatura do Nintendo Switch Online custará o seguinte:

Adesão individual

1 mês (30 dias): £ 3,49, € 3,99, US $ 3,99

3 meses (90 dias): £ 6,99, € 7,99, US $ 7,99

12 meses (365 dias): £ 17,99, € 19,99, $ 19,99

Filiação familiar

12 meses (365 dias): £ 31,49, € 34,99, $ 34,99

É fácil se inscrever em uma conta do Nintendo Switch Online. Usando um navegador da web, basta ir aqui se você estiver no Reino Unido ou aqui se estiver nos EUA .

Como alternativa, você pode se inscrever no seu próprio Switch. Vá para o ícone eShop na parte inferior da tela do menu principal, abra o eShop e você verá "Nintendo Switch Online" como uma das opções no lado esquerdo. Clique nele e ele o levará à tela de opções de associação, onde você pode escolher sua associação e até iniciar o período de avaliação gratuita.

Você também precisará de uma conta Nintendo gratuita; portanto, se você ainda não tem uma, acesse aqui: my.nintendo.com .