(Pocket-lint) - Quando se trata de máquinas de jogos, a Nintendo tem um passado incrivelmente rico.

Apesar do que você possa pensar, o NES não foi a primeira máquina de jogos de consumo da Nintendo, esse elogio pertence à série portátil Game & Watch, embora tenha vindo a passos largos desde então. Literalmente, no caso de Mario.

Game & Watch era uma série de unidades portáteis que jogavam apenas um jogo e tinham um relógio, um alarme ou, em alguns casos, ambos. Não havia cartuchos ou outros jogos para baixar. Na verdade, não havia internet para baixá-los. Você comprou um único jogo e se agarrou a ele.

Nos anos seguintes, a Nintendo conquistou um nicho para si mesma por ser a peculiar fabricante de consoles. Comparado com empresas como Sony, Sega e Microsoft, sempre levou o jogo em uma direção estranha, mas satisfatória. E por causa disso se tornou uma empresa que você não pode deixar de amar.

Demos uma olhada na ilustre história da Nintendo, que nos forneceu alguns dos consoles de jogos mais icônicos, sem mencionar algumas das maiores franquias de jogos de todos os tempos.

Nintendo Game & Watch: 1980-1991

Ao longo dos anos 80, foi lançada uma série de dispositivos Game & Watch. E, como os computadores de mão semelhantes da época, eles se tornaram incrivelmente populares.

O primeiro foi produzido depois que o funcionário da Nintendo, Gunpei Yokoi, viu um empresário viajando no Shinkansen brincando com sua calculadora e pensou que a empresa poderia fazer uma máquina de jogos portátil para ajudar a matar o tempo no trajeto.

Cada Game & Watch tinha apenas um jogo disponível para jogar, e havia cerca de 60 no total. Alguns eram baseados em máquinas de arcade e também eram responsáveis por trazer grandes licenças e personagens de jogos, como Donkey Kong, The Legend of Zelda e Mario Bros, para dentro de casa.





Nintendo Entertainment System (NES): 1983-1995

O próximo console da Nintendo não precisa de muita introdução. O NES jogava jogos em 8 bits e foi projetado para uso doméstico. Foi de longe o console mais vendido de seu tempo, vendendo mais de 60 milhões de unidades, e ajudou a América do Norte a se recuperar da queda do videogame de 1983, que viu muitos consoles inundarem o mercado e os computadores pessoais se tornarem mais poderosos.

O NES foi originalmente comercializado como Family Computer ou Famicom no Japão, mas foi lançado como NES na América do Norte na CES 1985. Os títulos de lançamento incluíam Super Mario Bros, Ice Climber, Pinball e Duck Hunt. Você poderia comprar um console com uma cópia de Super Mario Bros por $ 99 ou um Deluxe Set, que incluía dois jogos e vários acessórios, por $ 199,99.

Game Boy: 1989-2003

Outro dos maiores consoles de jogos de todos os tempos é o Nintendo Game Boy. Pensado e desenhado pela mesma equipe por trás do Game & Watch, o Game Boy combinou recursos do primeiro portátil com cartuchos substituíveis como o NES para criar um dos consoles mais vendidos de todos os tempos. As vendas do Game Boy e do Game Boy Color (lançados em 1998) são estimadas em cerca de 120 milhões de unidades.

Custou cerca de US $ 90 quando foi lançado na América e veio junto com uma cópia do Tetris, altamente considerado como o jogo que ajudou nas vendas gigantescas. A Nintendo também fez uma série de acessórios para o Game Boy, incluindo uma impressora e uma tela de aumento com luz embutida.

Super Nintendo Entertainment System (SNES): 1990-1998

O segundo maior console doméstico da Nintendo também foi um sucesso estrondoso, embora enfrentasse forte concorrência do Sega Mega Drive. A máquina da Sega foi lançada primeiro, mas foi o conjunto de jogos da Nintendo que a ajudou a se tornar o console mais vendido da era de 16 bits, com quase 50 milhões de unidades vendidas em todo o mundo.

A Nintendo produziu diferentes versões do console para diferentes mercados, com a versão japonesa chamada Super Famicom. Ele também codificava os cartuchos de tal forma que você não podia jogar jogos de um país em um console de outro.

Garoto Virtual: 1995-1996

Um lançamento de console estranho e desastroso se seguiu ao SNES, mas ele é visto com carinho como o precursor da realidade virtual em casa.

O Garoto Virtual ficava em cima de uma mesa ou armário e os jogadores tinham que se apoiar no visor para jogar em wireframe 3D. Infelizmente, em vez de fornecer uma experiência da era espacial, a maioria dos jogadores se sentiu enjoada e o conceito foi arquivado. Sua vida útil pode ser medida em meses, não em anos, e ele nunca saiu do Japão ou dos Estados Unidos.

Nintendo 64 (N64): 1996-2003

O N64 recebeu esse nome devido à CPU de 64 bits que usava e foi o último console doméstico da Nintendo a exigir cartuchos. Foi um sucesso quando foi lançado, com muitos clientes lutando para colocar as mãos em um, e foi considerado o console mais poderoso de sua geração.

Infelizmente, ele tinha o Sony PlayStation e o Sega Saturn para competir, então não conseguiu emular o sucesso de seus predecessores, chegando a vender pouco menos de 33 milhões de unidades. Mas o N64 ainda entra na história como um fantástico console de jogos Nintendo para aqueles que o conhecem.

Grande parte do seu sucesso pode ser atribuído aos jogos: Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time e Goldeneye 007 ainda são considerados alguns dos melhores títulos da história.

Nintendo GameCube: 2001-2007

A Nintendo voltou-se para o formato de disco óptico para o GameCube, mas enfrentou uma dura concorrência do Sony PlayStation 2, Microsoft Xbox e Sega Dreamcast. O progresso do jogo pode ser salvo em cartões de memória, vindo em tamanhos de 4 MB a 64 MB e o controlador foi redesenhado do modelo de três cabos do N64 para um de dois cabos para o GameCube, mas eles não puderam evitar que fosse um grande flop.

Mais uma vez, Mario e Zelda fizeram uma aparição no GameCube, ajudando em parte em seu sucesso inicial, mas apenas 22 milhões de GameCubes foram vendidos no total. Considerando que 153 milhões de PlayStations rivais foram trocadas, isso foi um grande fracasso. Mas não o impediu de entrar para a história como um console icônico.

Game Boy Advance: 2001-2008

A Nintendo decidiu atualizar seu conceito de Game Boy envelhecido com um modelo mais poderoso, com melhores gráficos e maior gama de cores disponíveis para os desenvolvedores.

O Game Boy Advance passou por vários designs em sua vida útil de sete anos, com um retorno ao estilo concha dos dispositivos Game & Watch originais para o Game Boy Advance SP. Essa estranheza em particular pode até ser vista como o precursor do Nintendo DS que virá logo depois.

Nintendo DS: 2004-2014

Mesmo que estivesse avançando com novos designs para o Game Boy Advance, a Nintendo decidiu renovar completamente sua estratégia de portáteis com o lançamento do DS.

É importante ressaltar que ele introduziu uma configuração de tela dupla inovadora que evoluiu do Game & Watch original. A tela inferior apresentava uma tela sensível ao toque e podia ser usada para controlar jogos, enquanto a superior era apenas uma tela LCD para ver o que você estava fazendo.

Seu principal rival era o Sony PSP, mas graças à compatibilidade com os jogos Game Boy Advance e alguns modelos de evolução com desempenho e recursos aprimorados, a linha DS tornou-se a série de consoles de jogos portáteis mais vendida da história.

Nintendo Wii: 2006-2013

O Wii foi a entrada da Nintendo na sétima geração de consoles domésticos, enfrentando a temível competição na forma do Sony PlayStation 3 e do Microsoft Xbox 360. Mas por algum tempo liderou os outros dois em números de vendas.

O Wii inaugurou uma nova era de jogos de movimento usando o Wii Remote, que o console rastreou em um espaço tridimensional. Ela também lançou o Wii Balance Board, que foi usado com jogos de fitness. Seu estilo familiar e lançamentos de jogos tornaram a máquina de sala de estar mais popular por algum tempo.

Nintendo 3DS: 2011-

Para dar continuidade ao seu conceito de portátil DS, a Nintendo recorreu a uma tecnologia visual popular na época: 3D. Ele transformou a tela superior de seu dispositivo em concha em uma tela 3D, embora, ao contrário de uma tecnologia de imagem semelhante em TVs e similares, não exigisse óculos.

Para ser honesto, a maioria das pessoas ficou desapontada com a tela 3D e seu desempenho, mas isso não impediu que o 3DS fosse vendido em grandes quantidades. Desde então, ele tem pequenas atualizações na forma de um modelo XL maior e versões aprimoradas. Uma versão apenas 2D também está disponível para crianças mais novas que não podem usar a tela 3D.

Nintendo Wii U: 2012-2016

O Wii U foi o sucessor do Wii e a resposta da Nintendo ao PlayStation 4 e Xbox One. É o primeiro console Nintendo a oferecer suporte a gráficos de alta definição e é controlado principalmente pelo Wii U GamePad com touchscreen.

Embora a recepção inicial ao Wii U tenha sido positiva, ele acabou sendo considerado um fracasso no jogo, vendendo pouco mais de 13 milhões de unidades desde seu lançamento. Relatórios recentes sugeriram que a Nintendo encerrou a produção do Wii U, com o foco agora no Switch.

Nintendo Classic Mini: NES: 2016-

Os jogos retro tornaram-se incrivelmente populares nos últimos tempos e, antes do Nintendo Switch se tornar disponível no início de 2017, a gigante japonesa dos jogos está ajudando jogadores jovens e velhos a revisitar alguns de seus melhores primeiros jogos com uma miniforma do console NES original .

Possui 30 títulos do Nintendo Entertainment System da empresa e um controlador de estilo autêntico. É uma maneira ideal de se preparar para o Switch, mergulhando no passado da Nintendo.

Nintendo Switch: 2017-

E assim chegamos ao Switch, que está previsto para março de 2017. É um "novo conceito" para a Nintendo na medida em que compreende um dispositivo semelhante a um tablet, com uma tela sensível ao toque, e uma docking station para jogá-lo em casa em um grande TV, bem como quando estiver fora de casa.

Os controles Joy-Con são pequenos pads que se encaixam em ambos os lados da tela para apresentar algo semelhante ao Wii U GamePad. E eles também podem ser encaixados em uma unidade central de controle doméstico para dar uma sensação mais de joypad aos procedimentos.

Escrito por Max Langridge e Rik Henderson. Edição por Adrian Willings.