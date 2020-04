Como criar seu próprio console de jogos retrô por apenas £ 50

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Como discos de vinil, flip phones e cervejas caseiras, os jogos retrô estão no meio de um ressurgimento. Existem máquinas reinventadas baseadas em quase todos os consoles e computadores de nossa juventude, enquanto as lojas de downloads digitais estão repletas de clássicos antigos ou jogos de inspiração retrô.

Há também outra maneira de satisfazer essa coceira de jogos retrô: você pode criar seu próprio console de jogos retrô do zero (veja o que fizemos lá?).

Na verdade, nós fizemos isso usando um Raspberry Pi 3 Modelo B e um download gratuito do Retropie. E, como o software livre configura a versão final com emulação para um grande número de computadores e consoles, pode-se argumentar que você acaba com uma máquina muito melhor do que as muito procuradas caixas da Nintendo.

5 projetos divertidos de Raspberry Pi que você pode fazer com seus filhos

Você mesmo precisa adquirir os jogos on-line, pois só pode baixá-los e reproduzi-los legalmente se possuir os originais ou se a licença deles tiver expirado, mas tecnicamente você pode criar um console capaz de jogar em mais de 50 sistemas. Isso inclui NES e SNES, mas também Megadrive / Genesis, N64, ZX Spectrum, C64, PlayStation, Amiga, Atari ST e mais.

Interessado? Bem, aqui está como fazê-lo ...

Você pode realmente usar um Raspberry Pi 2 ou até mesmo uma versão de primeira geração, mas eles são mais lentos em operação e, portanto, enfrentam alguns jogos. E há o mais recente Raspberry Pi 4, é claro. Mas, pelo preço, é melhor optar pelo Pi 3 Modelo B, que possui conectividade Wi-Fi e Bluetooth, como o 4, mas é mais barato.

Existem muitas no mercado, incluindo algumas por menos que cinco. Depende de você como você deseja que seu console finalizado seja. Nós gostamos particularmente do estojo branco e vermelho inclinado oficial, mas somos igualmente apaixonados por um estojo preto simples que combina com o resto do kit sob nossa televisão.

Se o seu orçamento for um pouco mais longe, você pode comprar um gabinete Raspberry Pi que se parece com um minúsculo Nintendo Entertainment System - ainda menor e mais bonito que o NES Classic Mini oficial.

Na verdade, optamos por um cartão microSD de 64 GB por cerca de 16 libras, mas para manter o orçamento de 50 libras, uma versão de 16 GB também funciona. É mais do que manter o sistema operacional Retropie, além de ter muito espaço restante para jogos.

Se você tiver um cabo mini-USB padrão em mãos, isso ajudará a alimentar o seu Pi. No entanto, para o efeito completo, adicionamos sua própria unidade de energia dedicada. Versões de terceiros podem ser adquiridas de forma barata.

Um cabo HDMI da loja da libra funciona tão bem quanto qualquer outro. Ou você pode obtê-los on-line pelo mesmo preço.

Você também precisará de um joypad com alguma descrição. Existem controladores USB dedicados, mesmo alguns baseados nos pads SNES ou N64 originais, que vão bem. É por isso que escolhemos o primeiro - um Gamepad USB iBuffalo Classic , que se parece exatamente com o console PAL Super Nintendo do passado. Você também pode obter versões baseadas no design roxo do Super Famicom.

Você também pode obter um controlador retro Bluetooth, como o 8bitdo SFC30 , que sincronizará com o seu Raspberry Pi 3 sem fio.

Se você tiver um console Xbox One ou PS4 disponível, eles também funcionarão.

No entanto, é um processo complicado, sobre o qual você pode ler aqui para o Xbox One e aqui para o DualShock 4.

Também é útil ter um teclado USB em mãos, pois você precisará inserir texto durante o processo.

O próprio Raspberry Pi 3 vem com quatro portas USB 2.0, uma porta Ethernet, saída HDMI e tomada. Ele também possui um slot para cartão microSD, compatível com uma grande variedade de cartões diferentes, incluindo alguns cartões de 128GB.

O cartão dobrará como espaço de armazenamento para o dispositivo, mas você também o piscará com a interface do usuário e o software desejados.

Existem vários sistemas operacionais disponíveis, sendo Noobs e Raspbian os mais populares. Todos eles são baseados no Linux, mas o que mais interessa ao nosso console de jogos retro é o Retropie.

Retropie é um software gratuito disponível para download aqui . Ele se baseia no sistema Raspbian e pode ser sobreposto em um sistema operacional existente ou instalado como uma imagem independente.

Ele fornece acesso ao host de emuladores de console e computador necessários para jogar, e também a outros softwares, como o media player e a plataforma de streaming Kodi.

Você basicamente faz o download e o instala no cartão microSD (os computadores Pi anteriores usam um cartão SD de tamanho padrão). Em seguida, quando inserido no Raspberry Pi, ele será inicializado automaticamente e apresentará uma interface amigável que o tornará um truque para acessar e escolher seus jogos favoritos.

Em essência, transforma um pequeno computador com barebones em um console de jogos completo. De graça.

Depois de baixar o arquivo marcado como uma imagem do cartão SD Retropie no site da Retropie (existem dois arquivos diferentes, um para Pi 0 ou 1 e outro para o Pi 2 ou 3, certifique-se de obter o caminho certo), você precisa para instalá-lo no seu cartão microSD.

Você precisará de um PC ou Mac e um slot ou leitor de cartão microSD. Você também precisará de um software que possa extrair um arquivo .gz. E uma ferramenta para instalar o arquivo .img encontrado no arquivo compactado no cartão.

Para o PC, você pode usar o Win32DiskImager . Usuários de Mac podem usar o Apple Pi Baker . Ambos são gratuitos para baixar e instalar.

Os usuários do Linux podem obter instruções de como gravar a imagem em um cartão aqui .

Na parte inferior do Raspberry Pi 3 (ou 4), há um pequeno slot para o cartão microSD. A maioria dos casos também tem uma abertura para você inserir o cartão sem precisar retirar a placa Pi.

Insira o cartão e conecte o Raspberry Pi para ligá-lo (ele não vem com um interruptor físico como padrão). Antes disso, verifique também se ele está conectado à sua TV, monitor ou receptor AV através de HDMI. E é aconselhável que você tenha um teclado conectado a uma das portas USB - um gamepad também.

Na primeira vez em que você o liga, o Raspberry Pi executa os procedimentos de instalação e se instala totalmente. Você será recebido pela tela de carregamento do Retropie e depois pelo software de configuração do joypad.

Você deve atribuir os diferentes botões do gamepad pressionando cada um, conforme solicitado. Às vezes, você será solicitado a pressionar a tecla correspondente quando não houver uma, como no teclado estilo SNES. Basta pressionar qualquer botão nesse caso e ele pulará essa entrada. Também descobrimos que os para-choques superiores do teclado SNES funcionavam como botões ESQUERDA e INFERIOR, e não os listados como TOP.

Uma vez configurado o pad, você se encontrará na Emulation Station, um front-end que oferece acesso gráfico fácil a cada um dos diferentes emuladores em oferta.

No começo, você não verá tantas como elas aparecem apenas quando você adiciona ROMs - os arquivos do jogo para cada sistema. Antes de você fazer isso, existem algumas sub-etapas que aconselhamos a seguir primeiro.

Para começar, o Raspberry Pi 3 possui conectividade com e sem fio à Internet. Se você deseja configurá-lo através de Wi-Fi, precisa acessar o menu Retropie e descer na seção "WIFI". Lá, você terá a opção de escolher sua conexão Wi-Fi em uma lista e inserir sua chave de segurança. Você precisará de um teclado conectado para isso.

Outra coisa que você pode achar que precisa fazer desde o início é alterar o tamanho da tela. Executamos nosso console Raspberry Pi em uma TV LG OLED 4K de 65 polegadas (oh sim) e, desde o início, ele não se expande para caber em toda a tela - há uma grande borda preta ao redor do menu e, posteriormente, qualquer jogo que corre.

Não parece haver uma opção de menu para corrigir isso, mas você pode simplesmente se livrar das bordas editando um arquivo de configuração no prompt de comando. Você chega lá saindo do EmulationStation. Em seguida, digite "sudo nano /boot/config.txt" no seu teclado sem as aspas. Note que também existe um espaço entre "nano" e "/ boot".

Isso abrirá o arquivo de configuração de inicialização. Role para baixo até "# disable_overscan = 1" exclua a hashtag para que apareça "disable_overscan = 1". Salve-o usando CTRL X e, em seguida, Y, depois pressione ENTER para confirmar. Agora, reinsira o EmulationStation digitando "emulationstation" no prompt (sem as aspas novamente) e feche e reinicie o sistema.

O contorno preto deve ter desaparecido.

Embora o Retropie e o EmulationStation sejam fantásticos softwares, com exceção de uma ou duas exceções, os emuladores não vêm com jogos pré-instalados. Portanto, você terá que encontrar os jogos.

É aqui que fica um pouco complicado quando se trata de direitos autorais.

Se você ainda não possui um jogo, o download e a instalação de uma ROM no Retropie é 99,9% do tempo ilegal. É por isso que não vamos pedir para você baixar o SNES, NES, Mega Drive ou outros jogos de console do passado. No entanto, indicaremos alguns recursos on-line que podem tê-los disponíveis para download e você poderá decidir se deseja ou não.

Um excelente site para arquivos ROM é o Emuparadise . Possui um grande número de ROMs e arquivos ISO para muitos dos consoles e computadores suportados pelo Retropie, incluindo Super Nintendo, NES, N64 e muitos mais, até jogos PSOne.

Outro que amamos ao longo dos anos é o World of Spectrum , que armazena milhares de jogos do ZX Spectrum disponíveis para download. É um recurso fantástico de tudo o que é Speccy, mesmo que você não baixe os arquivos.

Depois, há o site c64.com para os jogos Commodore 64.

Para ser sincero, você só precisa digitar "ROMs" no Google e encontrará vários sites de download.

Depois de baixar as ROMs no seu PC, você precisa transferi-las para o próprio Raspberry Pi e precisará de um cartão de memória USB para isso. Na verdade, é uma bobagem e aqui está como:

Insira um pen drive (formatado para FAT32) em uma porta sobressalente no seu PC ou Mac.

Crie uma pasta no stick chamada "retropie" (sem as aspas).

Retire o stick do seu computador.

Insira o stick em uma das portas sobressalentes do seu Raspberry Pi e aguarde um pouco. Isso ocorre porque o Retropie está criando o sistema de pastas correto no stick e precisa reconhecer as ROMs.

Remova-o do Raspberry Pi.

Insira-o novamente na porta USB do computador e verá que existem pastas para todos os principais tipos diferentes de console e computador dentro de "retropie / roms /".

Basta adicionar as ROMs relevantes na respectiva pasta do console ou do computador.

Desconecte o stick do computador e conecte-o novamente ao seu Raspberry Pi.

Você precisará esperar o Pi reconhecer todas as ROMs e pode demorar um pouco, dependendo de quantas você possui.

Atualize o EmulationStation pressionando "F4" no teclado ou através do menu Iniciar.

Os jogos devem estar disponíveis sob o logotipo para cada console ou computador.

Bingo.

Na verdade, descobrimos que esse processo pode demorar um pouco para ser concluído e que as ROMs estejam prontas e reproduzíveis. Você também pode encontrar algumas ROMs que simplesmente não funcionam. Nem todos os emuladores são perfeitos e, quanto mais antiga a máquina de jogos, maior a probabilidade de eles funcionarem corretamente.

Além disso, nem todos os tipos de arquivos serão reconhecidos por cada emulador. E alguns emuladores exigem imagens do BIOS antes de funcionarem (como o Amiga).

Você pode descobrir mais e quais tipos de arquivo são melhores para cada emulador no github.com .

Quando você adiciona ROMs pela primeira vez, elas são apresentadas no menu para cada emulador em uma lista como um nome de arquivo. No entanto, você pode fazer com que toda a interface pareça mais profissional e semelhante ao Plex "raspando" os metadados e cobrindo a arte da Internet.

Antes de começar, você deve expandir o espaço útil restante no seu cartão microSD / SD. Quando o Retropie é instalado, ele usa apenas uma fração do espaço de armazenamento da placa, mas o processo de instalação pode bloquear o restante da placa, impedindo a gravação de informações - como metadados - no restante.

Basta ir ao menu Retropie, selecione Raspi-config e a opção top no menu subseqüente permite expandir o sistema de arquivos.

Quando você retornar, há uma opção de Raspador no menu, que procurará a arte do jogo e os detalhes corretos para todas as ROMs armazenadas. Você também pode filtrar por uma máquina específica e existem dois sites de recursos diferentes que podem ser selecionados.

Dependendo da sua conexão com a Internet, esse é um processo rápido ou demorado, mas achamos que vale a pena os resultados finais.

Obviamente, se tudo isso parecer um pouco complicado demais, você pode continuar consultando a Amazon.co.uk para ver se algum dos Classic Minis está de volta em estoque. Mas achamos que vale a pena perseverar.

Acima estão as etapas básicas que você precisa executar para configurar seu console de jogos Raspberry Pi / Retropie e elas realmente não são tão difíceis. Há muitos outros ajustes e melhorias que você pode fazer, incluindo a instalação de emuladores menos estáveis para jogar ainda mais tipos de jogos (como Sega Saturn).

Você também pode fazer overclock no seu Raspberry Pi 3 para se livrar de alguns erros nos jogos, especificamente nos jogos N64, nos quais eles podem ter problemas com o som. O overclock do Pi pode ser perigoso e causar superaquecimento dramático - com certeza diminuirá sua vida útil. Se você realmente quiser, aqui está um vídeo sobre como fazê-lo .

Estamos entusiasmados por ter um console de jogos NES, SNES e Mega Drive totalmente funcional, do tamanho de uma caixa de fósforos de cozinha, para ser sincero. Um que podemos usar quando quisermos. A tecnologia de upscaling também funciona de maneira brilhante em nossa TV 4K, sem desfoque ou abandono.

É simplesmente incrível e é altamente recomendável para todos os jogadores que estão por aí.