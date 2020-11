Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nintendo tem sido uma empresa que produziu aparelhos de jogos estranhos, maravilhosos e malucos ao longo dos anos.

Ele levantou algumas sobrancelhas com o anúncio do sistema de jogo principalmente de papelão chamado Labo em 2018 e recentemente adicionou realidade virtual ao switch Nintendo também .

No entanto, Labo não é o primeiro conceito maluco que a Nintendo ou seus parceiros trouxeram ao mercado ao longo dos anos. Existem muitos outros acessórios e um punhado de, vagamente denominado, jogos que causaram uma dupla surpresa.

Portanto, dê uma olhada no seguinte e temos certeza de que você rirá tanto quanto nós. Você ainda pode ter um deles no loft.

Os acessrios e jogos da Nintendo mais loucos ao longo dos anos

A Nintendo tem sido uma empresa que produziu aparelhos de jogos estranhos, maravilhosos e malucos ao longo dos anos.

Ele levantou algumas sobrancelhas com o anúncio do sistema de jogo principalmente de papelão chamado Labo em 2018 e recentemente adicionou realidade virtual ao switch Nintendo também .

No entanto, Labo não é o primeiro conceito maluco que a Nintendo ou seus parceiros trouxeram ao mercado ao longo dos anos. Existem muitos outros acessórios e um punhado de, vagamente denominado, jogos que causaram uma dupla surpresa.

Portanto, dê uma olhada no seguinte e temos certeza de que você rirá tanto quanto nós. Você ainda pode ter um deles no loft.

Mira laser

Durante os anos 90, qualquer coisa com laser no título chamaria a atenção. Infelizmente, sem armas laser de verdade, também haveria decepção.

A ideia era um fone de ouvido que permitisse controles de voz e interações focadas em laser. Na realidade, o fone de ouvido de plástico era essencialmente uma arma leve com um microfone. Sua voz foi usada para dar um tiro e você mirou com o olho, mas qualquer barulho faria com que ele disparasse. Também funcionou apenas em um jogo.

NES Zapper

Todos nós conhecemos essa arma leve, pois ela veio com o NES e funcionou com Duck Hunt. Clássico.

ROUBAR

O Robotic Operating Buddy foi projetado para dar aos lobos solitários um amigo robótico para brincar ao lado. Ele controlava fisicamente o segundo controlador para jogos de dois jogadores sem a necessidade de outro humano. Não mesmo.

A ideia era incentivar as lojas a estocarem o console, mostrando que era voltado para crianças. Como resultado, o ROB veio junto com a primeira onda de consoles NES. O fato de ter funcionado apenas com dois jogos - Gyromite e Stack Up - significava que não durou muito, obviamente.

Super Scope

Esta besta de 60 centímetros de comprimento fazia a arma NES Zapper parecer um atirador de ervilhas. Era essencialmente o mesmo que a arma leve, permitindo mirar e atirar em jogos, mas gigante.

Esta arma de estilo lançador de foguete levava seis baterias AA e precisava ser apoiada no ombro para segurá-la. Uma arma de comando, de fato. Infelizmente, ele só funcionou com 12 jogos compatíveis, incluindo Yoshis Safari, Lemmings 2 (sim, nós sabemos) e o Super Scope 6 integrado.

Wally Bear e o NO! gangue

Este personagem principal do skate fofinho foi criado como parte de uma campanha para ajudar as crianças a dizer não ao abuso de drogas e álcool.

Embora o jogo não tenha movido muitos corações ou mentes, a campanha em torno dele ainda estava forte 15 anos após seu lançamento. Isso envolveu um número de linha de apoio para crianças com problemas com drogas e álcool. Portanto, um título que vale a pena, mesmo que pareça louco para os padrões de hoje.

Speedboard

Este acessório ridículo funcionou essencialmente como um suporte para um controlador NES. A ideia era que mudaria o ângulo dos dedos, permitindo um toque mais rápido dos botões. É isso aí.

O Speedboard foi descontinuado poucos meses após o lançamento.

Luva poder

O nome por si só foi suficiente para mandar a maioria das pessoas correndo para o revendedor de jogos mais próximo para obter sua própria Power Glove. Mas, como a maioria das grandes ideias do final dos anos 80, a realidade não era tão boa.

Embora a luva tivesse um bom desempenho de vendas, eram poucos os jogos e era imprecisa, dificultando o uso. O dispositivo usava microfones e alto-falantes para detectar o movimento dos dedos. Os botões podem ser configurados para fazer coisas diferentes, como disparar mais rapidamente. Mas, sem jogos para apoiá-lo, era pouco útil.

Uma ideia legal, talvez à frente de seu tempo.

Wall Street Kid

O título por si só já deveria ser uma revelação absoluta de que esse seria um jogo árido de negociação.

A ideia era ganhar muito dinheiro e sair para namorar, além de comprar artigos caros. Ótimas lições para as crianças aqui então.

A semelhança com um jovem Donald Trump na capa também não passou despercebida.

As Aventuras de Bayou Billy

Se Redneck America fosse lançado como um jogo no Japão, seria este. E foi. A capa por si só já mostra como esse título de rootin tootin tratava de salvar a garota e ser um homem de verdade ao mesmo tempo.

A jogabilidade era ampla, com luta, direção e tiro necessários para salvar a moça. Você pode até mesmo pular entre o controlador NES e a arma leve para disparar em fases. Nem tudo ruim então.

Ei! Noid

Era uma vez o Dominos tinha um mascote, chamado Noid. E graças à Nintendo e à Capcom, esse cara até tem seu próprio jogo.

O jogo de plataforma de ação 2D permite que você controle o claymation Noid, que foi enviado para impedir que sua duplicata do mal destruísse a cidade de Nova York. O jogo realmente parece bom, completo com batalhas contra chefes. E se isso não bastasse, o título veio com um cupom de pizza Domino de US $ 1. Yum.

Um menino e seu blob: problemas em blobolonia

Sim, esse era o título do jogo real. Precisamos dizer mais?

O personagem principal não tem nome e se junta a seu amigo que muda de forma para salvar o mundo. Isso é feito por meio de um estilo de jogo baseado em quebra-cabeças de plataforma. O jogo foi saudado como original em seu estilo de jogabilidade e ainda teve uma sequência no Game Boy.

Nintendo Labo VR

Nintendo Labo VR é um kit de realidade virtual de papelão para o Nintendo Switch. Existem vários modelos disponíveis, incluindo pássaros, elefantes e muito mais. É um pouco maluco e um pouco como um truque que rapidamente perde seu apelo, mas certamente peculiar.

Roll & Rocker

Apesar do nome inteligente, mas em grande parte irrelevante, este produto não se saiu bem. A ideia era fazer do jogador o controlador.

Ao ficar na plataforma inclinada, a pessoa pode se tornar o D-Pad. O controlador normal foi conectado à unidade para acesso aos botões A e B.

Infelizmente, isso em grande parte não funcionou na maioria dos títulos NES, pois funcionava muito mal. Mas talvez a ideia tenha pavimentado o caminho para os tapetes de dança que se seguiram uma década depois, então nem tudo ruim.

Menino virtual

Quando a Nintendo decidiu fazer uma viagem ao mundo virtual dos jogos 3D em 1995, o Garoto Virtual nasceu. Antes de morrer em seu proverbial traseiro logo depois.

Este era um console que usava um fone de ouvido fixo para transmitir uma imagem 3D colorida principalmente em vermelho para o espectador. Um controlador também foi anexado para jogar jogos terríveis como Marios Tennis. O console teve apenas 22 jogos lançados em sua vida útil e foi destruído pela crítica.

Com apenas 1,26 milhão de unidades enviadas, agora é considerado um valioso item de colecionador.

Controlador de motosserra

Este controle de aparência grotesca não foi feito pela Nintendo, mas com certeza apareceu como um acessório opcional para um console Nintendo, o que é estranho.

O Chainsaw Controller foi projetado especificamente para Resident Evil 4 no Nintendo GameCube e afirmava melhorar a experiência geral do jogo. Embora nem todos os usuários tenham concordado.

Bongs donkey kong

Nos dias nebulosos do Nintendo GameCube, DK Bongos foram lançados junto com vários jogos musicais, incluindo Donkey Konga, Donkey Konga 2 e Donkey Konga 3. Os bongôs tinham um design simples - bata no cilindro esquerdo para mover para a esquerda e o cilindro direito para mover para a direita. Outros movimentos podem permitir que os usuários dêem saltos para trás, balancem nas trepadeiras ou pule entre paredes.

Escrito por Rik Henderson e Luke Edwards. Edição por Adrian Willings.