A Netflix está levando a sério a construção de um jogo de PC triplo A

(Pocket-lint) - A Netflix já mergulhou seu dedo do pé no mundo dos jogos em celular e através de seu aplicativo de TV, mas agora está pronta para avançar para um jogo de PC triplo A.

A empresa, que cortou seus dentes em DVDs antes de se transformar no enorme equipamento de streaming de conteúdo que é hoje, está alegadamente pronta para contratar um diretor de jogos para trabalhar em "um novíssimo jogo AAA para PC" em um novo estúdio de LA. Esse estúdio da Netflix será liderado por Chacko Sonny, a pessoa anteriormente responsável pelo Overwatch.

Quanto ao aspecto desse jogo, o anúncio de emprego sugere que ele quer alguém que tenha "experiência com FPS e/ou jogos de tiro de terceira pessoa" com serviço ao vivo e experiência no sistema social também uma vantagem. N00bs não precisa se aplicar, porém, com a Netflix dizendo que quer alguém com "pelo menos 10 anos de experiência em design de jogos, incluindo experiência como Diretor Criativo, Diretor de Jogos, ou papel de liderança em design comparável".

Pensa-se que o novo jogo estará livre de compras em pacote e viverá por trás da assinatura da Netflix, o que significa que também pode não estar disponível como uma compra autônoma. Se essas esperanças do triplo A vierem a ser feitas com dinheiro, isso pode ser uma verdadeira dor para os assinantes não pertencentes à Netflix que querem ver o porquê de todo esse alarido.

Esta também não é a única indicação de que a Netflix se vê a si mesma como uma empresa de jogos. Um novo estúdio já foi criado em Helsinki, Finlândia, e a empresa comprou recentemente a Spry Fox depois de também pegar a Next Games e a Boss Fight Entertainment.

