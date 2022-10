Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Netflix está pensando em lançar um serviço de jogos em nuvem.

O gigante do streaming, que tem brincado com jogos ao lançar alguns jogos móveis, deixou claro que está considerando ir além do iOS e Android para alcançar as pessoas em seus PCs e TVs. Ironicamente, o Google anunciou recentemente que está desistindo de seu esforço em prol dos jogos em nuvem, Stadia. No entanto, o vice-presidente de jogos da Netflix, Mike Verdu, disse à TechCrunch at Disrupt que quer deixar os assinantes jogarem sobre a nuvem.

"Estamos muito seriamente explorando uma oferta de jogos na nuvem para que possamos alcançar os membros nas TVs e nos PCs", disse Verdu. "Vamos abordar isto da mesma forma que fizemos com o celular, que é começar pequeno, ser humilde, ser atencioso e depois construir. Mas é um passo que pensamos que devemos dar para encontrar membros onde eles estão nos dispositivos onde consomem Netflix".

A Netflix anunciou simultaneamente que tem mais 55 jogos em desenvolvimento. Em sua última carta aos acionistas, a Netflix disse:

"Além da TV e do cinema, estamos chegando no aniversário de um ano de lançamento de nossos jogos. Como já dissemos, esta será uma jornada de vários anos para aprender como agradar aos jogadores de jogos. Nosso primeiro ano foi para estabelecer nossa infraestrutura de jogos e entender como nossos membros interagem com os jogos. Agora temos 35 jogos em serviço (todos incluídos em cada assinatura da Netflix sem anúncios no jogo ou compras no jogo) e estamos vendo alguns sinais encorajadores de jogabilidade que levam a uma maior retenção. Com mais 55 jogos em desenvolvimento, incluindo mais jogos baseados no Netflix IP, estamos concentrados nos próximos anos em criar jogos de sucesso que levarão nossa iniciativa de jogo para o próximo nível. De modo mais geral, vemos uma grande oportunidade em torno do conteúdo que se cruza entre TV ou filme e jogos. Por exemplo, após o lançamento do anime Cyberpunk: Edgerunners (49 milhões de horas visualizadas) no Q3, o uso do jogo do CD Projekt surgiu nos PCs".

Os jogos para celular da Netflix estão disponíveis quando você faz login em seu perfil na Netflix. Pocket-lint tem um guia que explica como eles funcionam. Mas, basicamente, quando você abre o aplicativo para celular Netflix em seu telefone, você verá uma linha de jogos e uma guia de jogos onde você pode selecionar novos jogos para download. Nos tablets, você verá a fila de jogos ou poderá selecionar jogos no menu suspenso para jogar.

Quando perguntado como Netflix pode evitar o destino da Stadia, que não conseguiu decolar apesar da força do Google por trás dela e da incrível tecnologia de streaming que a alimenta, Verdu disse que Netflix considera as características dos jogos como um "valor agregado" ao seu modelo de negócio. "Não estamos pedindo que você se inscreva como um substituto de console, então é um modelo de negócios completamente diferente...". A esperança é que, com o passar do tempo, se torne esta forma muito natural de jogar jogos onde quer que você esteja". Verdu também revelou que a Netflix está abrindo um estúdio de jogos na Califórnia. Ele será liderado por Chacko Sonny, que anteriormente atuou como produtor executivo na Activision Blizzard.

Até agora, a Netflix não anunciou nenhum plano para rentabilizar os jogos. Seus jogos são gratuitos para download em seu dispositivo, e estão livres de publicidade e de compras no sistema. Mas você precisa de uma assinatura Netflix.

Escrito por Maggie Tillman.