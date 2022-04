Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Netflix está claramente interessada em explodir os gatinhos. A empresa não está trabalhando apenas em uma comédia animada para adultos baseada no popular jogo de cartas, mas também em um jogo para celular.

A Netflix anunciou que está transformando o tão amado jogo de cartas em um jogo para celular em seu serviço Netflix Games. Já existe uma versão jogável de Exploding Kittens que você pode baixar no iPhone e Android, mas esta versão promete coisas novas.

A versão Netflix de Exploding Kittens terá a mesma lógica e mecânica que você estará familiarizado. Em outras palavras, seu objetivo ainda será evitar a explosão do gatinho, mas haverá algumas cartas novas para tornar as coisas interessantes. Diz-se que essas cartas incluem uma carta de radar que pode ser usada para ver a posição do gatinho que explode e uma carta de flip flop que troca a ordem do baralho.

Para manter as coisas interessantes, haverá também futuras cartas e mecânica de jogo adicionadas ao jogo que são temáticas em torno da série de comédia animada que virá em 2023. Essa série vai estrelar Tom Ellis, Abraham Lim, Lucy Liu, Ally Maki, Mark Proksch e Sasheer Zamata e está prevista para lançamento em 2023.

O jogo, porém, está pronto para ser lançado em maio de 2022.

Escrito por Adrian Willings.