Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Netflix Games está se fortalecendo, já que o serviço de streaming dobra sua oferta de jogos. O primeiro jogo de tiro em primeira pessoa (FPS) da editora, Into The Dead 2: Unleashed, desenvolvido pela PikPok, será lançado em um futuro próximo.

Como parte de uma assinatura Netflix, você obtém acesso aos Jogos Netflix em seus dispositivos Google Android e Apple iOS, facilitando o acesso - não há necessidade de um PC ou console para jogar - e não há anúncios, taxas adicionais ou opções de compra no aplicativo disponíveis para garantir que os custos sejam reduzidos a nada além de sua taxa mensal.

A Netflix Games começou mundialmente em novembro de 2021, então ainda é muito cedo para a plataforma, mas para trazer sucesso a empresa precisará trazer alguns títulos maiores e mais ousados à tona. Já havia 14 títulos disponíveis, com dois adicionais - This Is A True Story (Frosty Pop) e Shatter Remastered (PikPok) - chegando em 22 de março para chegar a 16, enquanto Into The Dead 2: Unleashed chegará mais tarde e fará para totalizando 17 títulos.

Você pode baixar jogos diretamente do aplicativo móvel Netflix, mas se você estiver mais interessado, os downloads diretos nos respectivos aplicativos Apple Store e Google Play Store aparecerão quatro horas antes (às 18:00, horário do Reino Unido).

A plataforma será o ângulo para obter assinantes adicionais a bordo para garantir que o serviço de streaming resista ao teste do tempo? Ultimamente, os preços têm aumentado regularmente, portanto, lançar uma rede mais ampla de ofertas de serviços é certamente uma maneira de tentar manter a estabilidade.

Escrito por Mike Lowe.