(Pocket-lint) - A Netflix vem testando jogos para celulares em mercados selecionados e, agora, está lançando seus primeiros jogos em todo o mundo.

"Se você deseja um jogo casual, pode começar do zero ou uma experiência imersiva que permite aprofundar suas histórias sobre você, queremos começar a construir uma biblioteca de jogos que ofereça algo para todos", anunciou a Netflix . "Estamos nos primeiros dias de criação de uma ótima experiência de jogo".

Atualmente, a Netflix não anunciou nenhum plano de monetizar seus jogos. Eles podem ser baixados gratuitamente em seu dispositivo e não podem conter publicidade. A empresa provavelmente vê os jogos como uma forma de aumentar e manter os assinantes. Curioso para experimentá-los? Bem, aqui está tudo o que você precisa saber sobre "Jogos Netflix".

A Netflix está atualmente lançando uma atualização de software para seu aplicativo Netflix em smartphones Android. A atualização inclui jogos para celular que você pode baixar e jogar.

A Netflix disse que uma atualização está planejada para usuários iOS também.

A Netflix anunciou em 2 de novembro de 2021 que expandiu seu serviço de jogos para mais de 190 países, incluindo os EUA e Canadá. A Netflix disse que seus jogos para celular estão disponíveis em vários idiomas e que os jogos serão automaticamente padronizados de acordo com a preferência definida em seu perfil Netflix.

Que os jogos comecem



Amanhã, os jogos da Netflix começarão a ser lançados no aplicativo móvel Netflix. Primeiro no Android, com iOS a caminho.



É o começo, mas estamos animados para começar a trazer a você jogos exclusivos, sem anúncios, sem taxas adicionais e sem compras no aplicativo. pic.twitter.com/ofNGF4b8At - Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 2 de novembro de 2021

Para começar, cinco jogos para celular estão incluídos para assinantes da Netflix:

Stranger Things: 1984

Stranger Things 3: o jogo

Explosão de cartas

Teeter Up

Aros de tiro

A Netflix prometeu que mais jogos estão em andamento.

Google Play Store: aplicativo móvel Netflix para dispositivos Android

No momento, os jogos para celular da Netflix estão disponíveis apenas em dispositivos Android quando você faz login em seu perfil da Netflix.

Ao abrir a versão mais recente do aplicativo Netflix para celular em seu telefone, você verá uma nova linha de jogos e uma guia de jogos onde poderá selecionar qualquer jogo para baixar. Em tablets Android, você verá uma nova linha de jogos ou poderá selecionar jogos no menu suspenso de categorias para baixar e jogar.

Depois de selecionar um título, você será direcionado para a Google Play Store para instalar os jogos. No entanto, para entrar e jogar, é necessária uma assinatura da Netflix. Depois de baixar os jogos, eles ficam disponíveis para jogar a qualquer momento. Basta tocar para reproduzi-los no aplicativo Netflix ou na tela inicial do seu dispositivo Android. Você pode jogar em vários dispositivos móveis na mesma conta. Mas existe um limite de dispositivos. A Netflix avisará se você acertar.

Para jogar os jogos da Netflix, você precisa de uma assinatura da Netflix (a partir de US $ 9 nos EUA ). Não há compras no aplicativo - algo comum em outros jogos para celular.

Não. Como a própria Netflix, não há anúncios nos jogos.

Não. Curiosamente, a primeira lista de jogos da Netflix é apenas para adultos. “Esses jogos não estão disponíveis em perfis de crianças”, alertou a Netflix. "Se você configurou um PIN para impedir que crianças tenham acesso a perfis de adultos, esse mesmo PIN será necessário para fazer login no Netflix e jogar em um dispositivo".

Alguns dos jogos para celular podem exigir uma conexão com a Internet para jogar, mas outros estão disponíveis off-line. (Você precisa de Internet para baixar os jogos, obviamente.)

