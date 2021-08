Lançamento de jogos Netflix na Polônia com dois jogos Android

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Netflix começou a testar seu serviço de jogos na Polônia, com dois jogos disponíveis sem custo extra para usuários de celulares Android.

Stranger Things: 1984 e Stranger Things 3: The Game agora estão disponíveis para assinantes poloneses da Netflix para instalar e jogar através do aplicativo Netflix para Android.

Os jogos oferecidos pela Netflix são gratuitos em anúncios ou compras no aplicativo. Eles também estão disponíveis gratuitamente como parte de uma assinatura normal da Netflix.

Vamos conversar sobre Netflix e jogos.



Hoje, os membros da Polônia podem experimentar os jogos móveis Netflix no Android com dois jogos, Stranger Things: 1984 e Stranger Things 3. É muito, muito cedo e temos muito trabalho a fazer nos próximos meses, mas este é o Primeiro passo. https://t.co/yOl44PGY0r - Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 26 de agosto de 2021

Estamos no início do serviço, com a Netflix esperando expandir a biblioteca de jogos e lançá-la globalmente a tempo. Ele se concentrará inicialmente em jogos para celular, com o potencial de explorar outros dispositivos no futuro: "Vemos os jogos como outra nova categoria de conteúdo para nós, semelhante à nossa expansão para filmes originais, animação e TV não escrita. Jogos serão incluídos nos membros "Assinatura da Netflix sem custo adicional semelhante a filmes e séries", disse a empresa em uma carta aos investidores em junho.

"Inicialmente, estaremos focados principalmente em jogos para dispositivos móveis. Estamos empolgados como sempre com nossa oferta de filmes e séries de TV e esperamos um longo caminho de aumento de investimento e crescimento em todas as nossas categorias de conteúdo existentes, mas desde que já passaram quase uma década em nosso avanço na programação original, achamos que é o momento certo para aprender mais sobre como nossos membros valorizam os jogos. "

No momento, o serviço é exclusivo para Android, embora o suporte a iOS no futuro não tenha sido descartado.