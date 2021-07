Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Imagine um futuro em que você se senta no sofá, carrega o Netflix e escolhe um jogo para jogar. Isso mesmo ... Não é um filme ou show, um videogame.

De acordo com a Bloomberg , a Netflix está planejando expandir seus negócios para videogames. A gigante do streaming até contratou um ex-executivo da Electronic Arts e do Facebook Oculus - Mike Verdu - para liderar o cargo como seu vice-presidente de desenvolvimento de jogos. Ele se reportará ao diretor de operações Greg Peters. Aparentemente, a Netflix quer que os jogos apareçam como um novo gênero em sua plataforma a partir do próximo ano. Nem mesmo cobrará extra pelo conteúdo do jogo, inicialmente. Ele simplesmente vê a estratégia como uma forma de continuar crescendo em mercados saturados.

A Netflix desenvolverá ainda mais sua equipe de jogos nos próximos meses, disse a Bloomberg. Até começou a anunciar posições relacionadas a jogos em seu site .

Também há evidências do plano de jogo da Netflix enterrado profundamente no aplicativo da empresa por meio de arquivos ocultos, de acordo com uma pesquisa conduzida pelo desenvolvedor de iOS Steve Moser. Em um tweet em 15 de julho, Moser observou que o aplicativo iOS da Netflix indicou a ele que a empresa poderia lançar seu "esforço de jogos" mais cedo ou mais tarde.

Não vamos esquecer que, na última teleconferência de resultados da Netflix em abril de 2021 , o COO Greg Peters revelou: “... Estamos no negócio de criar esses universos profundos incríveis e personagens atraentes ... certamente, os jogos são (sic) realmente componente interessante disso ". O executivo então acrescentou:" Não há dúvida de que os jogos serão uma forma importante de entretenimento e um tipo importante de modalidade para aprofundar a experiência dos fãs. Então, vamos continuar, e vamos continuar a aprender e descobrir à medida que avançamos. ”

A informação relatou pela primeira vez na primavera passada que a Netflix estava de olho nos jogos. Na época, especulou que a Netflix considerava oferecer um pacote de assinatura do tipo Apple Arcade ou Xbox Game Pass.