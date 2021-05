A Netflix pode estar planejando entrar em jogos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Netflix já está bem posicionada como governante indiscutível do mundo de streaming de longa duração, mas de acordo com um novo relatório, ela também pode estar de olho em outro mercado cultural massivo - videogames.

A ideia é que a Netflix, vendo o sucesso de seus títulos interativos, como o spin-off do Black Mirror Bandersnatch, possa ver um horizonte lucrativo ao oferecer opções que estão mais próximas de jogos completos do que de filmes.

Parece francamente rebuscado, e realmente não faz muito tempo que o CEO Reed Hastings estava efetivamente descartando a ideia em 2019: "Competimos fazendo os programas de TV mais incríveis que você já viu, então você abandona Fortnite e vem para assistir aos nossos programas. "

Ainda assim, as coisas podem mudar rapidamente para grandes empresas como esta, e um novo relatório da The Information afirma que a Netflix está tentando recrutar indivíduos experientes na indústria de jogos para ajudá-la a nivelar sua abordagem.

Se isso significaria que sua assinatura do Netflix poderia eventualmente incluir acesso a um serviço de streaming de jogos como o Stadia, ou se constituiria uma oferta basicamente separada, ainda é totalmente desconhecido neste estágio.

Respondendo ao GameSpot sobre o relatório, a Netflix atiçou as chamas também - "estamos ansiosos para fazer mais com entretenimento interativo". É uma escolha de palavras interessante, por isso será intrigante descobrir, com o tempo, exatamente o que significa interativo.

Escrito por Max Freeman-Mills.