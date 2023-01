Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Aqueles que esperam que a Microsoft, a Activision e a Comissão Federal de Comércio (FTC) se sentem em torno de uma mesa para resolver suas diferenças estão sem sorte, ao que parece.

Após as notícias do mês passado de que a FTC pretendia bloquear a compra da Microsoft pela Activision por US$69 bilhões, esperava-se que uma viagem à corte pudesse ser evitada. Mas um novo relatório da Reuters diz que não houve discussões "substantivas" de acordo entre as partes.

A FTC disse a um juiz, em dezembro, que queria suspender a compra por preocupações de que a aquisição da Blizzard pela Microsoft significaria que a Sony e a Nintendo ficariam em desvantagem, com o fabricante do Xbox capaz de transformar enormes franquias de jogos em exclusivos. Com o Call of Duty no centro do problema, a Microsoft prometeu assinar acordos que garantiriam que o Call of Duty permaneceria disponível em outras plataformas por uma década. A FTC ainda não se desenvolveu.

Agora, com o advogado da FTC James Weingarten dizendo a uma audiência de pré-julgamento que as discussões não têm sido realizadas, parece cada vez mais provável que o assunto vá a tribunal. Michael Chappell, o juiz de direito administrativo da FTC, parece pronto para decidir sobre a compra, após as audiências marcadas para agosto.

A FTC não é o único problema da Microsoft, no entanto. Mesmo que um acordo seja permitido nos Estados Unidos, uma decisão da União Européia sobre o mesmo assunto deverá ser confirmada em março.

