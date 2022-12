Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Um grupo de jogadores se uniu para processar uma tentativa de impedir a compra da Microsoft da Activision Blizzard.

A Reuters informa que uma queixa apresentada em um tribunal federal na Califórnia afirma que o acordo poderia diminuir substancialmente a concorrência ou criar um monopólio em violação à Lei Clayton.

O caso privado antitruste foi instigado por um grupo de 10 gamers delf-identificados da Califórnia, Nova Jersey e Novo México.

O grupo diz ter "o interesse expresso e a intenção de garantir que a indústria permaneça competitiva, com a máxima inovação, produção, escolha e restrições de preço, agora e no futuro".

Surpreendentemente, o grupo não consiste inteiramente de jogadores PlayStation, embora oito dos dez o utilizem como seu sistema primário.

O processo afirma que "se a proposta da Microsoft de aquisição da Activision Blizzard for permitida, a indústria de videogames pode perder concorrência substancial, e a Microsoft pode ter um poder de mercado muito maior, com a capacidade de excluir rivais, limitar a produção, reduzir a escolha do consumidor, aumentar os preços e inibir ainda mais a concorrência".

No Reino Unido, por outro lado, a maioria parece ser a favor da aquisição.

A Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) divulgou um resumo das respostas após solicitar ao público que pesasse sobre a situação.

Cerca de 75% dos 2.100 e-mails analisados foram amplamente a favor da aquisição.

Após passar os últimos meses coletando evidências e falando com as partes relevantes, espera-se que a CMA divulgue seu relatório final em 1º de março de 2023.

