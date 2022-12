O mundo do Minecraft com temática de inverno ajuda as crianças a aprender inglês

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Um mundo com temática de inverno Minecraft ajudará as crianças a aprender inglês como parte de uma colaboração entre a Microsoft e a Cambridge University Press & Assessment.

O novo mundo, chamado Gormi's Winter Wonderland, foi projetado com a Microsoft para ajudar crianças a partir dos oito anos de idade a aprender a língua inglesa enquanto resolvem quebra-cabeças e realizam tarefas dentro do jogo. Um comunicado à imprensa diz que essas tarefas serão baseadas nas habilidades de comunicação da vida real e são adequadas para iniciantes no nível A1 e superior do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (CEFR).

Queríamos criar uma experiência convincente de aprendizagem da língua inglesa e a Minecraft foi a plataforma perfeita, porque é amada por milhões de crianças em todo o mundo", disse Alex Martin, Gerente de Produto em Cambridge via comunicado de imprensa. "O Winter Wonderland da Gormi apresenta desafios dentro do jogo que encorajam as crianças a melhorar seu inglês aprendendo e usando habilidades de comunicação relevantes na linguagem e na vida real".

Martin continua dizendo que as crianças serão encorajadas a processar o significado das palavras com as quais se deparam no jogo e depois usar esse conhecimento para progredir". "É uma experiência realmente divertida que certamente ressoará com crianças e pais em todo o mundo", diz ele.

Esta não é a primeira vez que a equipe em Cambridge trabalha em algo assim. A mesma equipe desenvolveu alguns dos principais produtos de aprendizagem e avaliação da língua inglesa do mundo, segundo nos dizem.

A Microsoft lançou seu próprio post no blog sobre o jogo e aqueles interessados em aprender mais podem ler sobre o Winter Wonderland de Gormi no site de Cambridge também.

Escrito por Oliver Haslam.