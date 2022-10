Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Microsoft quer trazer a Xbox Store para o celular e assumir tanto a Apple App Store quanto a Google Play Store, está confirmado.

Essa confirmação vem quase que acidentalmente, com a Microsoft tornando as notícias públicas através de seus registros junto à Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) do Reino Unido a respeito da investigação da aquisição planejada da Activision Blizzard - um acordo que já foi dito beneficiará os jogadores.

Esses arquivos incluem texto que confirma que, caso o negócio seja permitido, "o Xbox procurará escalar a Xbox Store para celular, atraindo jogadores para uma nova plataforma Xbox Mobile". Além disso, a Microsoft tem dois grandes jogadores móveis em sua mira, mas sabe que não será fácil. "Mudar os consumidores para longe da Loja do Google Play e da App Store em dispositivos móveis exigirá, no entanto, uma grande mudança no comportamento do consumidor".

O plano, dizem os arquivos, é permitir que a Microsoft compre empresas e depois ofereça conteúdo e jogos populares para que os gamers possam dar um mergulho em vez de usar a App Store ou a Play Store em seu lugar.

No entanto, não está imediatamente claro como isso pode ser feito. Lançar uma loja concorrente no Android não seria um grande problema - Epic Games e outros já o fizeram. Mas no iOS, isso simplesmente não é possível graças às regras da Apple. A Microsoft não pode sequer lançar seu serviço Xbox Cloud Gaming através da App Store por causa de restrições similares, em vez de ter que se contentar com um aplicativo web.

Essa aplicação web poderia ser a resposta, no entanto. Se a Microsoft expandir seu serviço de jogos na nuvem para além de sua implementação atual, ela poderia ser capaz de contornar completamente as regras da App Store. Embora isso não seja explicitamente mencionado pela Microsoft, não há como negar o foco atual da empresa nos jogos em nuvem sempre que possível.

