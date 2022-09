Equipe Microsoft e BBC para o Minecraft Frozen Planet II

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A BBC e a Microsoft fizeram uma parceria para trazer cinco mundos livres baseados no Planeta Congelado II para a Minecraft.

Disponível para download no Minecraft Marketplace em ambos os Minecraft: Edição Bedrock e Minecraft: Education Edition, os mundos permitem que os jogadores se encontrem e aprendam sobre os animais e paisagens apresentados na nova série da BBC.

Eles dão aos jogadores a chance de experimentar a vida como diferentes animais, incluindo um pinguim de cintura de queixo, uma abelha da Lapônia e um urso polar. Você também pode ver como é ser um cineasta de história natural.

O primeiro mundo está disponível agora, com os outros quatro a seguir.

"Uma das grandes coisas sobre o mundo natural é seu poder de envolver e cativar os espectadores jovens e velhos", disse a produtora da série Frozen Planet II, Elizabeth White.

"Estamos encantados em fazer parceria com a Minecraft nesta gama de jogos educacionais de computador que permitirão às crianças interagir com histórias inspiradas na série através da jogabilidade, e aprender mais sobre os desafios destes habitats através do conteúdo adicional de lições".

Os dois primeiros episódios da nova série de TV da BBC estão disponíveis para assistir agora no BBC iPlayer. Os novos episódios também são transmitidos ao vivo na BBC One nas noites de domingo no Reino Unido.

Escrito por Rik Henderson.