Seus jogos de PC podem carregar em breve ainda mais rápido graças ao Microsoft DirectStorage

(Pocket-lint) - Quando o Xbox Series X foi lançado, ele ostentava o Xbox Velocity Architecture , que oferecia tempos de carregamento muito reduzidos para os jogadores. Na época, a Microsoft prometeu que traria essa mesma tecnologia para PC na forma de DirectStorage.

Agora a Microsoft anunciou que está finalmente disponível.

Embora todos saibamos que o armazenamento NVMe é atualmente a maneira mais rápida de carregar jogos e seu sistema operacional, ainda existem gargalos que impedem esse desempenho. As APIs de armazenamento atuais não são otimizadas para lidar com as massas de dados que passam pelo sistema.

Os jogos modernos são complexos e têm muito mais dados gráficos que precisam ser carregados para serem aproveitados totalmente e até mesmo com um SSD NVMe, mas esse fluxo de dados não está sendo totalmente otimizado.

Agora, a API do DirectStorage está configurada para mudar essas coisas no futuro, o que significa que até mesmo mundos de jogos detalhados serão carregados mais rápido do que nunca.

Isso também significa que os jogadores finalmente poderão aproveitar ao máximo as unidades que oferecem velocidades de leitura de até 7.000 MB/s. Vale a pena ter em mente que esta é a promessa para futuros jogos :

"A partir de hoje, os jogos do Windows podem ser fornecidos com o DirectStorage. Esta versão pública do SDK inicia uma nova era de tempos de carregamento rápidos e mundos detalhados em jogos para PC, permitindo que os desenvolvedores utilizem mais plenamente a velocidade dos dispositivos de armazenamento mais recentes."

Os jogos precisam ser criados com o DirectStorage em mente para aproveitá-lo. Não há jogos atuais que o suportem, mas pode haver em um futuro próximo. Esperamos ouvir mais na Game Developers Conference.

A boa notícia é que o DirectStorage funcionará com o Windows 10 e o Windows 11 . Portanto, você não precisa se preocupar se ainda não estiver usando o Windows 11.

