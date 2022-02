Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A proposta de aquisição de US$ 68,7 bilhões da Activision Blizzard pela Microsoft será analisada pela Federal Trade Commission.

Isso está de acordo com um novo relatório da Bloomberg , que indica que o escrutínio antitruste do acordo não será realizado pelo Departamento de Justiça.

Normalmente, esses dois órgãos decidem entre si quem conduzirá a investigação sobre fusões. Nesse caso, o foco quase certamente será em como a propriedade da editora pela Microsoft afetará rivais, como a Sony.

A Activision Blizzard está por trás de vários títulos intensamente populares - incluindo Call of Duty, World of Warcraft e Candy Crush - e, claro, nesta fase, não está claro se a Microsoft tem planos de lançar alguns jogos exclusivamente para Xbox e PCs com Windows - mesmo se o chefe do Xbox, Phil Spencer, já declarou publicamente que Call of Duty permanecerá no PlayStation , conforme acordos existentes.

Curiosamente, porém, uma declaração conjunta divulgada recentemente pela FTC e pelo Departamento de Justiça indicou que ambas as partes estão trabalhando para diretrizes de fusão mais rígidas, após o aumento da concentração nas indústrias nos dois anos anteriores.

A Microsoft pretende que o acordo seja concluído no ano fiscal de julho de 2022 a junho de 2023. No entanto, dado o potencial para esse aumento do nível de escrutínio - sem mencionar a natureza de mudança de cenário do próprio acordo - uma decisão é muito mais provável para ser alcançado no final desse período de tempo, nós achamos.

A empresa também não é a única a fazer movimentos, com a editora de Halo e Destiny, Bungie, anunciando que será adquirida pela Sony em um acordo de US $ 3,6 bilhões .

Qualquer que seja o resultado para ambas as aquisições recentes, está se tornando mais um ano movimentado nos jogos.

Escrito por Conor Allison.