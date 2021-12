Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os assinantes do Xbox Game Pass Ultimate logo receberão remessas mensais de saque infinito do Halo , de acordo com um post no Xbox Wire .

O primeiro pacote chega em 8 de dezembro de 2021 e concede aos assinantes o revestimento MA40 AR "Pass Tense", quatro reforços 2XP e quatro Trocas de Desafio.

Os jogadores podem reivindicar esse benefício, entre outros, na galeria de benefícios nos consoles Xbox, no aplicativo Xbox no Windows ou no aplicativo móvel Xbox Game Pass.

O Xbox diz que as vantagens serão repetidas a cada mês, revelando novos itens para os assinantes. Embora geralmente os jogadores fiquem felizes em receber itens de graça, houve algumas reclamações na comunidade de Halo.

Alguns ficaram um pouco irritados com o fato de que o primeiro skin a pousar foi para o MA40 AR. Esta arma, sendo uma das armas padrão do jogo, possui o maior número de revestimentos do jogo. Alguns jogadores acham que adicionar mais um revestimento à pilha é bastante redundante.

O multijogador Halo Infinite foi lançado em 15 de novembro e, apesar do feedback confuso da comunidade inicialmente, cresceu uma base de jogadores substancial. Embora o multiplayer seja gratuito, a campanha será lançada separadamente em 8 de dezembro e custa £ 49,99. A boa notícia é que a campanha também está incluída na assinatura do Game Pass.

A assinatura do Game Pass Ultimate custa $ 14,99 / £ 10,99 por mês e inclui Xbox Live Gold , Game Pass para PC , EA Play e Xbox Cloud Gaming .

