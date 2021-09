Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Minecraft Live retorna em 16 de outubro, e os fãs do jogo podem sintonizar no site do Minecraft , YouTube ou Twitch para ver o que a próxima grande atualização da franquia sandbox traz de novo para a mesa este ano.

Como tem acontecido nos últimos eventos, o show apresentará uma enquete ao vivo para votar uma nova espécie de mob para o jogo. No ano passado, o vencedor foi o Glow Squid, derrotando o amigável e florido Moobloom e o muito mais hostil Iceologer invocador de gelo.

Se você está procurando o que esperar do evento deste ano, tudo o que podemos dizer é que os rumores têm sido muito escassos, embora alguns fãs estejam especulando que o tão aguardado complemento da parte dois da atualização Caves do ano passado provavelmente vai finalmente obter uma data de lançamento.

Caso você não se lembre, no ano passado no Minecraft Live, a empresa revelou sua atualização Caves and Cliffs, apresentando todos os novos blocos (incluindo alguns que envelhecem visualmente com o tempo), novas espécies de peixes e geodos.

A primeira parte da atualização de Caves and Cliffs foi lançada em 8 de junho de 2021, mas, como mencionamos, a data de lançamento da segunda parte ainda está no ar. Esperançosamente, no dia 16 de outubro, isso vai mudar.

Você pode conferir aqui mesmo!

Você pode assistir ao Minecraft Live no YouTube, Twitch ou no próprio site do Minecraft. Se desejar ser direcionado para a página principal do evento Minecraft Live com todos os links de transmissão ao vivo disponíveis, clique aqui .

