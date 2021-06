Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O serviço de streaming de jogos baseado em nuvem da Microsoft, xCloud, está recebendo um lançamento completo para iPhones e iPads, bem como PCs e Macs via web.

O Microsoft xCloud é um componente do Xbox Game Pass Ultimate como uma versão beta somente para convidados desde meados de abril de 2021. Agora, os assinantes do Game Pass Ultimate podem acessá-lo e a mais de 100 jogos diretamente de seus dispositivos iOS, PCs e Macs. A Microsoft também revelou em um blog na segunda-feira que o xCloud agora é alimentado por consoles Xbox Series X, o que significa que o streaming está oficialmente configurado para 1080p a até 60 quadros por segundo com uma conexão de internet decente.

A Microsoft enfrentou desafios para obter o xCloud no iOS, com as diretrizes da App Store da Apple bloqueando inicialmente o serviço de streaming na nuvem junto com o Stadia do Google e o GeForce Now da Nvidia . A Apple acabou cedendo um pouco, permitindo que eles percorressem a web com algumas ressalvas.

A partir de hoje, o Xbox Cloud Gaming está rodando em hardware Xbox Series X personalizado e disponível para todos os membros do @XboxGamePass Ultimate com PCs com Windows 10 e telefones e tablets Apple, via navegador, em 22 países. https://t.co/HYuvbHGBUg #XboxGamePass - Xbox Wire (@XboxWire) 28 de junho de 2021

Em dispositivos iOS, a Microsoft disse que o xCloud funciona como um aplicativo baseado na web através do Safari, e você poderá escolher entre um controlador ou controles de toque para jogos específicos. (Lembre-se de que o xCloud é compatível com controladores Bluetooth ou aqueles conectados via USB.) Em PCs, o xCloud funciona através do navegador Edge e Google Chrome. Em Macs, funciona através do Microsoft Edge e Safari. Não está claro se o suporte ao Chrome também está chegando para usuários do xCloud em Macs.

Para mais informações sobre o xCloud e como ele funciona, consulte o guia do Pocket-lint.

Escrito por Maggie Tillman.