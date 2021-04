Microsoft xCloud beta chega ao iPhone e iPad através do navegador, também do PC

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsft está disponibilizando seu serviço xCloud no iPhone e iPad por meio de um navegador da web. O serviço agora conhecido como Xbox Cloud Gaming também chegará ao PC, no Windows 10 via Edge ou Chrome. A versão beta está disponível em dispositivos Android desde setembro .

Sabíamos que essa notícia viria desde um anúncio em dezembro e vazamentos subsequentes de uma visualização do navegador .

No entanto, o serviço ainda não estará disponível para todos os usuários do Windows 10 e iOS / iPadOS - é um beta muito limitado no momento e a Microsoft convidará membros selecionados do Xbox Game Pass Ultimate em todos os 22 países onde está testando o serviço. Os convidados podem jogar mais de 100 títulos do Xbox Game Pass através do Edge, Google Chrome ou Safari.

A Microsoft guerreou com a Apple por ter um aplicativo xCloud na App Store por causa da divisão da receita, visto que a Apple não ganharia dinheiro com um aplicativo gratuito que permite aos usuários jogos como parte de uma assinatura externa. Microsoft e Apple geralmente se dão muito bem, então foi essencialmente um choque de modelos de negócios; A Apple originalmente queria que os jogos fossem moderados individualmente.

A ideia de fornecer o serviço por meio do navegador da web é "e ter uma página de destino universal e simplificada apresenta uma grande oportunidade de tornar os jogos em nuvem acessíveis a mais jogadores em mais lugares ao longo do tempo", diz a Microsoft em um blog .

"Nosso plano é iterar rapidamente e abrir para todos os membros do Xbox Game Pass Ultimate nos próximos meses para que mais pessoas tenham a oportunidade de jogar o Xbox de maneiras totalmente novas."

Para jogar, você precisará de um controlador conectado por Bluetooth ou USB, embora mais de 50 jogos tenham "controles de toque personalizados" para teste.

Escrito por Dan Grabham.