(Pocket-lint) - A Microsoft anunciou controladores da Série X / S de edição limitada com o tema de sete títulos da Bethesda para comemorar sua recente aquisição da ZeniMax Media .

Em vez de serem oferecidos aos usuários comercialmente, porém, os sete controladores - baseados nas franquias Doom, Dishonored , Prey , Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein e The Evil Within - só estarão disponíveis através de um sorteio do Twitter.

Os interessados nesta edição muito limitada podem simplesmente retuitar o anúncio do Xbox, visto abaixo, com a hashtag #BethesdaSweepstakes, seguir a conta oficial da empresa e certificar-se de que seu perfil seja público.

Os utilizadores também têm de ter mais de 18 anos e o concurso termina às 19h00 PT do dia 16 de abril.

Apenas um vencedor será selecionado para o prêmio, que apresenta os sete controles dentro de um baú estampado com os logotipos Xbox e Bethesda.

Curiosamente, a Microsoft avalia o prêmio único em US $ 399, embora suspeitemos que cada um desses controladores renderia muito mais do que individualmente se algum dia encontrassem seu caminho para algum tipo de leilão.

Claro, dado o fato de que só pode haver um vencedor com este prêmio, não é aconselhável ter muitas esperanças.

Em vez disso, é provavelmente melhor entrar em um dos outros novos controladores que o Xbox anunciou para a Série X / S - o amarelo, modelo Electric Volt e o vermelho Daystrike Camo Special Edition - com lançamento previsto para 27 de abril e 4 Maio, respectivamente.

Escrito por Conor Allison.