(Pocket-lint) - Na CES deste ano apenas virtual , a OtterBox anunciou sua primeira linha de produtos de jogos móveis .

A empresa fez parceria com o Xbox para criar novos acessórios, incluindo um videogame para celulares. Projetado para os controladores sem fio Xbox One, Series X, Series S e Elite, o Mobile Gaming Clip da OtterBox custa US $ 30. Ele pode se desprender do controlador para funcionar como um suporte de mesa.

A OtterBox também está lançando uma maleta de transporte para jogos por US $ 45. Ele possui um suporte de tela na parte superior, para que você possa colocar seu telefone nele e reproduzir títulos, seja em serviços em nuvem como xCloud ou através do Apple Arcade . Ele também inclui uma passagem de cabo para o controlador do Xbox.

O próximo é um Easy Grip Controller Shell de US $ 40 com uma camada antimicrobiana e desempenho de aderência anti-derrapante. A concha também possui almofadas de pega trocáveis e vem em três cores chamadas Dark web, Dreamscape e Galactic dream. Finalmente, como a OtterBox é mais conhecida por fazer capas de telefone, sua linha de jogos também inclui uma capa para jogos Easy Grip de US $ 55 com empunhadura antiderrapante. Funciona com as séries iPhone 12 , iPhone 11 e iPhone SE.

OtterBox disse que o case também estará disponível “em breve” para dispositivos Android selecionados.

Para todos os outros itens de jogos anunciados, eles serão lançados em meados de fevereiro de 2021, embora as encomendas comecem em 25 de janeiro de 2021.

Escrito por Maggie Tillman.