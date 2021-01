A neve em tempo real do Flight Simulator é extremamente impressionante

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Microsoft Flight Simulator foi um dos maiores sucessos de 2020 no mundo dos jogos, ajudando as pessoas que tinham o dever de ficar em casa para ver o mundo e viajar para lugares distantes sem nenhum risco.

Isso claramente continuará como uma fonte de escapismo neste novo ano, porém, e o desenvolvedor Asobo Studio não vai deixá-lo estagnado. Já teve uma atualização significativa na forma de suporte a VR e, ao mesmo tempo, recebeu uma reforma invernal.

Asobo não deu muita importância a essa parte da atualização - ele adicionou mais condições de inverno ao jogo, indo além das tempestades aéreas para realmente cobrir o ambiente abaixo do seu avião com mantas de neve.

O trailer acima mostra como isso pode ser transformador, além de demonstrar facilmente o fato de que o sistema do Asobo é inteligente o suficiente para fazer tudo parecer certo. Os prédios têm o topo coberto, mas não os lados, as florestas têm árvores aparecendo no branco e blocos de gelo cobrem corpos dágua com realismo surpreendente.

Muitas pessoas podem ter perdido esta parte da nova experiência do Flight Simulator em meio ao hype em torno de sua compatibilidade com VR, mas é uma pequena mudança realmente grande que pode fazer voar acima e ao redor de alguns dos marcos mais famosos do mundo ainda mais inspirador. Uma coisa é ver as pirâmides, outra é vê-las nevadas .

Escrito por Max Freeman-Mills.