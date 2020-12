Microsoft atrasa o EA Play na versão para PC do Xbox Game Pass

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O EA Play não chegará ao Xbox Game Pass para PC em 2020 como prometido - em vez disso, ele chegará no início de 2021. O lançamento do EA Play no Xbox Game Pass não foi afetado.

O atraso foi falado em uma postagem de blog não atribuída e foi um anúncio muito curto, mas claramente, houve algum tipo de problema técnico de última hora com o lançamento, já que a postagem tinha um tom um pouco surpreso sobre isso:

"Quando originalmente decidimos escrever esta postagem do blog, que anunciava a disponibilidade do EA Play no PC com Xbox Game Pass, parecia um pouco diferente. Infelizmente, o que tinha sido uma postagem de comemoração agora é uma pedindo um pouco mais paciência: tomamos a decisão de adiar até 2021 o lançamento do EA Play no PC como parte do Xbox Game Pass para PC e assinaturas do Ultimate. "

"Estabelecemos esta parceria com a Electronic Arts porque eles são tão apaixonados quanto nós por ajudar pessoas e comunidades a descobrirem ótimos jogos, e sabíamos que poderíamos oferecer uma ótima experiência para os membros trabalhando juntos. Para entregar isso, precisamos de mais hora de fornecer a experiência do Xbox Game Pass.

"Teremos mais para compartilhar no início do próximo ano; como sempre, agradecemos seu apoio enquanto trabalhamos para oferecer esta experiência para nossos membros do Xbox Game Pass. Fique ligado para mais informações."

Escrito por Dan Grabham.