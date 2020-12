A Microsoft confirma que o xCloud está chegando ao iOS e PC na "Primavera de 2021"

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Sabíamos que provavelmente seria o caso, mas agora a Microsoft confirmou que seu serviço de jogos xCloud chegará ao iOS e ao PC na "primavera de 2021".

A Microsoft não está usando o apelido xCloud agora, tendo-o substituído pelo jogo em nuvem nada ridículo com o Xbox Game Pass Ultimate.

Ele ainda estará em beta na primavera no que diz respeito ao iPhone, iPad e PC. Ele estará disponível no iOS por meio de um navegador da web após um impasse com a Apple sobre ter um aplicativo na App Store e a divisão de receita subsequente. Como sempre, é uma questão de dinheiro porque a Microsoft e a Apple geralmente são boas amigas.

No Windows, o xCloud estará disponível por meio do aplicativo Xbox e também do navegador. O xCloud já está disponível no Xbox Series X | S, PC, Xbox One e Android, é claro.

Em uma postagem de blog , Jerret West da Microsoft disse que a empresa "imagina uma experiência perfeita para todos os tipos de jogadores; seja jogando Minecraft Dungeons com seus amigos do Xbox usando controles de toque em um iPhone ou entrando em Destiny 2: Beyond Light ataque em um Surface Pro quando houver um intervalo entre as reuniões. "

Escrito por Dan Grabham.