O modo VR do Microsoft Flight Simulator está prestes a ser testado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Microsoft Flight Simulator foi, com razão, uma sensação quando foi lançado no início deste ano, ajudando pessoas que tinham acabado de passar o verão trancadas em ambientes fechados a ver paisagens ao redor do mundo em um nível de fidelidade e precisão estonteante.

O jogo se orgulha de seu realismo incomparável e de uma visão do cockpit dos procedimentos já feitos para uma experiência imersiva que pode ser calmante ou emocionante dependendo de como você prefere voar.

Agora, porém, as coisas estão esquentando - o desenvolvedor Asobo sempre disse que também estava trabalhando na compatibilidade de RV para o Flight Simulator, mas não estava disponível no lançamento.

No entanto, os jogadores agora podem se inscrever para experimentar o sistema de RV, ou pelo menos registrar seu interesse em participar de seu beta, desde que atendam aos requisitos.

Eles devem ter um PC de jogos capaz de rodar o jogo em RV, ser membro do Microsoft Flight Simulator Insider e, mais importante, ter um headset de realidade mista do Windows que possam usar. Esta é uma categoria um pouco mais de nicho de fones de ouvido, o que significa que seu Oculus Rift padrão, infelizmente, não vai deixar você cortar a linha.

Esta é apenas a primeira fase do beta, no entanto, e outros fones de ouvido poderão participar de ondas posteriores, ao que parece, então não perca as esperanças nesse aspecto.

Isso e muito mais foi discutido no último vídeo de perguntas e respostas do Asobo, que é longo e bastante aprofundado, mas você pode ouvir mais sobre o processo observando o que o desenvolvedor tem a dizer.

Escrito por Max Freeman-Mills.