O Windows está configurado para obter uma atualização do Gerenciador de Tarefas para jogadores

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você não está obtendo o desempenho de que precisa enquanto joga, o Gerenciador de Tarefas do Windows pode ajudar fechando aplicativos que estão consumindo recursos do sistema.

Esta é a maneira clássica de aumentar o FPS e garantir que seu jogo esteja funcionando como deveria, mas não é a mais fácil. Freqüentemente, você precisa interromper a imersão no jogo, pausar o que está fazendo e retornar ao Windows para fazer alguns ajustes.

Pode não ser o caso no futuro. Parece que o Xbox Game Bar está configurado para obter uma atualização que permitirá aos jogadores usar uma versão leve do Gerenciador de Tarefas sem Alt + tab para sair do jogo.

No momento, os Xbox Insiders podem acessar uma versão beta da Barra de Jogos Xbox, que inclui uma versão reduzida do Gerenciador de Tarefas do Windows. Essa interface pode ser usada com uma sobreposição no jogo, em vez de ter que sair do jogo para acessar esses controles.

Como a versão padrão do Gerenciador de Tarefas, a variante da Barra de Jogo Xbox também possui dados sobre os outros aplicativos em execução e o impacto que eles têm no desempenho. Esta informação vem junto com outros dados como uso atual de RAM, CPU e GPU.

Você pode então usar esse Gerenciador de Tarefas para simplesmente fechar esses outros aplicativos e obter um aumento de desempenho.

Conforme declarado, isso está atualmente em beta, mas será implementado como parte das atualizações padrão do Windows em algum momento no futuro. Até lá, você ainda pode aproveitar os outros benefícios - como captura de jogo, screenshots e bate-papo com amigos - simplesmente pressionando a tecla Windows + G.

Escrito por Adrian Willings.