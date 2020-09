Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Após vários vazamentos recentes sobre seu console de próxima geração, a Microsoft anunciou o lançamento do Xbox Series S em novembro.

Mais especificamente, o console de $ 299 (£ 249) chegará em 10 de novembro de 2020, a mesma data que o Xbox Series X deve ser lançado. A Microsoft compartilhou um trailer vazado na terça-feira para anunciar sua data de lançamento e para confirmar recursos como 120fps a 1440p, rastreamento de raio e um SSD de 512GB.

Tenha em mente que muitos novos jogos do Xbox tendem a ultrapassar a marca dos 100 GB, então a quantidade de armazenamento base de 512 GB em oferta com o Xbox Series S pode ser um pouco decepcionante para alguns. Uma vez que a Microsoft não está oferecendo uma unidade de disco no Xbox Series S, pode-se esperar que a expansão do armazenamento seja suportada.

Anteriormente conhecido pelo codinome Lockheart, o Xbox Series S será uma máquina de última geração apenas digital. Ele oferecerá uma experiência reduzida em comparação com o Xbox Series X, mas ainda contará com tecnologia de jogo avançada e ao mesmo tempo será a opção mais acessível.

Embora se espere que o Xbox Series S seja um console menor e mais barato do que o próximo Xbox Series X, eles compartilharão a mesma CPU. Para obter mais informações sobre os dois consoles e o que eles pensam de apresentar, confira nossos rumores abaixo:

Escrito por Maggie Tillman.